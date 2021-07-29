消息：港府初定胡健民任政制副局长

悬空多时的香港政制及内地事务局副局长一职，据报初定由民建联大埔区支部主席、大埔南分区委员会主席胡健民担任。

《星岛日报》今天透露上述消息。香港政制及内地事务局前副局长陈帅夫今年2月因健康理由辞职。随后，香港政圈3月底传出，立法会议员郑泳舜将接任该职，不过据报他因立法会工作繁重，最后无疾而终。

今年5月，再传出由行政会议成员叶国谦的侄儿、民建联副秘书长叶傲冬出任，但最终没落实。

胡健民从政前开设贸易公司，并曾任辅警总督察。他曾表示，自己在2007年担任国际青年商会香港总会会长时，常出席听政会及论坛，发现有个別立法会议员的言论非常偏激，常有反政府言行，却是许多中学团体的顾问，激发他从政之心。

胡健民于2011年首次参选区议会，但不敌以新民主同盟参选的任启邦。2015年，他转战大埔宏福选区，以550票之差击败对手当选区议员，但在2019年的反修例浪潮下未能成功连任。今年4月，政府在大埔增设分区委员会，胡健民获委任加入大埔南分区委员会，并当选为主席。

据报道，胡健民过去积极参与不同的政界活动。例如，民建联今年举办首届“政道治政理念研习课程”培育政治人才，经严格考核，最后共70人脱颖而出，胡健民是其中一人。此外，民建联成立治政人才库“贤路”，胡健民也是首批人员。

同时，他也是清华大学高级公共管理硕士（EMPA）香港政务人才项目首届毕业生，并且是该届毕业生的班长。

