张文宏：中国需要有长期与病毒共存的智慧

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，南京疫情促使全中国经受压力测试，为未来疫情防控提供更多思考。他指出，中国需要有长期与病毒共存的智慧。

张文宏今天凌晨在微博发表题为《南京疫情促使全国经受压力测试，为未来疫情防控提供更多思考》的文章。

对于南京本轮疫情，张文宏认为，如果管控有效，疫情可在数周内得到控制，对此应该有信心。关键还是后续1-2周的监测，如果进一步出现了较多与禄口机场无直接相关的病例，则标志着疫情规模会扩大，可能需要采取更为果断的措施。

谈到疫苗对防疫的作用，张文宏指出，这次南京的疫情，还有上次的广州，都有人在注射疫苗后感染。未来通过疫苗接种，仍然不能完全控制疫情的持续和反复，但如果在全面放开后病死率降至流感的水平，那么就可以消除该病毒流行带来的严重后果。

张文宏说，如果以减缓传播和降低病死率作为目标，疫苗可以承担一定的保护，但是作为清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能达到的目标。他指出，未来哪怕每个人都打了疫苗，冠病仍然会流行，不过流行的程度会降低，病死率可以降低。开放后还会有人感染，未来各国均要面对的是疫苗降低了病死率与疾病的传播，但是非常重要的还有市民的防控意识，国家的公共卫生体系（包括医院和疾控）的力量，才能最终达到与病毒的和谐共处。

张文宏说，现在世界上大多数病毒学家都认可冠病是一个常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存。南京疫情让我们再次看到病毒的无时不在。不管我们愿意不愿意，未来的风险一直会有。未来中国选择的方式一定是既保证与世界的命运共同体，实现与世界的互通，回归正常的生活，同时又能保障国民免于对病毒的恐惧。中国应该有这样的智慧。