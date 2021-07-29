美议员提议重建冷战时期旧机构 加强对中国了解

美国民主党和共和党国会议员周三提出一项议案，旨在重建冷战时期美国使用过的一个旧机构，以加强对中国和美国其他潜在战略对手的了解。

据路透社报道，这个由民主党众议员杰Joaquin Castro和Bill Keating，以及共和党众议员Mike Gallagher和Brian Fitzpatrick提出的众议院议案，提议设立一个由联邦政府拨款的、重点针对中国的公开翻译和分析中心(OTAC)。

该机构将以外国广播咨询处(FBIS)为基础建立，FBIS在冷战期间提供对苏联阵营和其他外国政府的媒体资讯的翻译和分析。

该议案要求2022财年拨款8,000万美元，并维持同样的年度拨款直到2026财年，且如果必要，“在之后继续拨款，每个财年的拨款金额保持不变”。

一名国会助理表示，该议案的主要目标是“重建FBIS，至少针对”中国，也可能会针对其他国家，最终决定取决于拨款情况。

该助手表示，OTAC将“系统地将中华人民共和国/中国共产党/中国人民解放军的讲话、文件、报告、战略、新闻文章、评论、期刊文章、采购合同翻译成英文，并在网上免费发表。”

拜登政府称中国是本世纪“最大的地缘政治考验”，并强调有必要加强对中国的了解。

大量来自中国的翻译材料已经可以在网上免费获得，但OTAC议案的设想是设立一个有关这类信息的网站。