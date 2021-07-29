非洲某国副总统据报抵京确诊 酒店数百人隔离

中国北京市东城区金宝街上的一家酒店，早前传出有外交人员核酸检测为阳性，经诊断为冠病无症状感染者，该酒店也因此遭到封锁。

官方通报并没有说明这名外交人员的身份。不过，香港《星岛日报》昨早报道，一位名为“J1-orb”的酒店住客在微博上爆料，确诊外交人员是非洲某国的副总统；这名副总统据报赴北京治病，但入境时没有按照程序隔离，而是在核酸结果出来之前，就直接入住酒店。

目前在微博搜寻不到“J1-orb”这个账号。《星岛日报》引述“J1-orb”指出，上周日（25日）早上7、8时就看见救护车和防护线，但9时多才封锁饭店，不让人员进出。

“J1-orb”痛斥酒店三宗罪，包括对当天住客隐瞒酒店疫情正常办理入住、外宾确诊却正常安排入住、酒店管控力度非常极其差。

目前这家酒店所有住客、约400多人必须集中隔离21天。《星岛日报》记者在现场看到，酒店周围有防护线，人员不得进出，大批公安及警车守门。记者询问是否因为疫情原因不让进，公安人员回应：“这你就別问了，如果需要订酒店请去对面，这里不开放。”

据报道，在酒店门口，有大量住客被拦住不让出去，住客情绪激动地吵闹。而酒店所在的金宝街路口，公安设置铁栅限流通行，导致该路段交通堵塞。

此前，北京市东城区卫生和计划生育委员会官方微信公号“健康东城”通报，25日8时55分，一名入境外交人员因医疗需要，到本区某医疗机构进行入院前例行核酸采样，随后转运至附近某酒店等候检测结果，期间在房间未外出。

11时20分，医疗机构报告其检测结果为阳性。有关部门随即启动应急处置预案，及时将感染者转至定点医院，并迅速开展流行病学调查、相关人员和场所管控、采样检测及环境消杀等工作。目前，该外交人员经诊断为无症状感染者。

