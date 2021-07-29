金正恩参谒中朝友谊塔 强调友谊传承

朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩昨天（28日）在朝鲜战争停战协定签署68年纪念日之际参谒中朝友谊塔并献花圈，强调世代传承两国血盟友谊。

据韩联社引述朝鲜官媒朝中社报道，金正恩参谒中朝友谊塔时表示，基于血缘纽带的朝中友谊将代代相传。他说，在千钧一发的紧要关头，是中国人民用鲜血支援了朝鲜神圣的历史性斗争，他们伟大的灵魂和功绩将与繁荣的社会主义朝鲜一起永垂不朽。

金正恩表示，在战火纷飞的岁月里，志愿军将士们高举“抗美援朝·保家卫国”的伟大旗帜同朝鲜军民并肩作战，这种战斗友谊和牺牲精神将永远被历史和人民铭记。他在敬献的花圈上写道，“金正恩代表全体朝鲜人民致以崇高敬意”。

中朝友谊塔建成于1959年，位于平壤牡丹峰区。这是金正恩执政以来第三次向中朝友谊塔献花。

朝鲜战争于1950年6月25日爆发，1953年7月27日，交战双方在板门店签署《朝鲜停战协定》，朝鲜将7月27日定为祖国解放战争胜利纪念日。

金正恩本月还在《中朝友好合作互助条约》签署60周年之际同中国国家主席习近平互致贺电，并就河南洪涝灾害向习近平转达口信表达诚挚慰问。

习近平当时在贺电中强调，近年来同金正恩多次会晤，达成一系列重要共识。他愿同金正恩加强战略沟通，把握好中朝关系前进方向，引领两国友好合作不断迈上新台阶。

金正恩自2018年3月首次访华以来，与习近平已会晤五次。