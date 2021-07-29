腾讯在中国监管风暴中失血1700亿美元

面对中国行业监管政策的不断推进，曾经的资本市场宠儿——腾讯的股价走起下坡路，机构给予该公司的目标价与股价的差距已跃至历史最高。

据报道，彭博汇总数据显示，目前机构给予腾讯的12月目标价为736.86港元，而腾讯的最新收盘价为447.2港元，二者之差为历史最高。同时，腾讯的预测市盈率已跌至22倍，为2018年10月以来低位。

面对目标价差和估值的相对吸引力，投资者并没有为之所动。截止最新收盘，腾讯本月市值已抹去了约1700亿美元。

不过，在中国官方维稳基调和中概股强劲反弹的背景下，腾讯等科技股携手在香港走高。据彭博社报道，腾讯今日最大上涨逾7%，创下4月以来盘中最大升幅。

此前，彭博社引述知情人士说，中国证监会召集投行开会，希望在股市暴跌之后平复市场，并提及整顿教育行业政策无意伤及其他行业的公司。此外，新华社等中国官方媒体也发文稳定市场预期。

据报道，在蚂蚁集团去年11月上市被叫停之后，中国对互联网行业的监管政策不断施压大型互联网公司，监管重点涉及金融安全、反垄断、数据安全等多个方面，而具有广泛的金融、数据业务的腾讯无疑处于监管中心。同时中国目前政策主线从效率优先向兼顾公平的转变，也让市场重新思考互联网公司的发展前景。

“目前监管趋势主要针对大型平台企业，对腾讯这一类公司影响更大，而相比美团这些偏向生活服务类的公司，腾讯涉及的金融和数据安全更受关注”，英皇证券研究总监Stanley Chan表示，“未来要关注腾讯发布的业绩报告，以及管理层对于当前监管问题和公司情况的说明”。

彭博社指出，目前针对腾讯的监管措施不时出现，本月以来就有腾讯牵头的虎牙与斗鱼游戏直播平台合并被拒，因儿童软色情等违法信息对公司处以罚款，以及要求腾讯解除网络音乐独家版权等。此外，在中国工信部启动互联网行业专项整治行动后，腾讯暂停了微信帐号新用户注册。

面对尚不明朗的监管前景，作为海内外投资者曾经偏爱标的之一的腾讯也遭遇抛售。在美国“女股神”Cathie Wood旗下Ark Investment Management管理的一只基金中，腾讯的持股权重已由年初的1.95%降至1.51%；另外，中国公募基金二季度已减持腾讯。