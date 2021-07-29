“日本选手压在中国选手身上游”上热搜 选手回应：在我身上游得开心吗？

昨天（28日）网传一则短视频显示，一名日本水球选手压在中国选手身上游，相关话题也冲上了中国微博热搜第一名。当事中国球员在比赛结束后发文问：你在我身上游得开心吗？

视频显示，一名日本选手在水球比赛中压在中国选手身上游。（互联网）

根据环球网报道，昨天举行的东京奥运会女子水球小组赛中，中国女子水球对阵日本女子水球，中国队以16比11击败东道主，收获首场胜利。

不过，社交媒体上流传的视频及图片显示，比赛期间，一名日本运动员疑似将其整个身体压在中国运动员身上游。

该场比赛的解说员也表示：“这个日本选手，她整个躯干直接压在中国运动员身上，往前推进游，按理说这是犯规的。”

现场视频还显示，当时中国运动员一度举起双手，向裁判示意对方运动员犯规，不过裁判并未做出反应。

赛后，微博名为“伴久叔”的中国水球运动员陈笑发文称自己在比赛中受到日本运动员干扰，但中国队仍取得了胜利：“胜利是属于我们的，干得漂亮姐妹们！小日子过得不错的日本选手，你在我身上游得开心吗？”

在她@了其他队友后，中国女子水球运动员梅笑寒也发文回应称：“赢了，谢谢大家，感谢我的队友们，第一阶段任务完成，把目光放长远，姐妹们奋斗！p.s。不管裁判怎么样，那都是输了的人才讨论的问题。”

此事也在社交媒体上引发关注，“日本选手压在中国选手身上游”这一话题迅速登上微博热搜。

许多中国网民指责日本运动员“不讲武德”，也有网民质问称，“这不犯规？”“有裁判吗？”还有网民称赞：“堂堂正正取得胜利，是我们的骄傲！”“你们都是好样的！”