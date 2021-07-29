报告：人民币国际化指数创历史新高

中国人民大学国际货币研究所早前发布报告指出，2020年人民币国际化指数（RII）为5.02，同比大增54.2%，创历史新高；去年中国经济稳健运行和高质量发展，无疑为人民币国际化提供了重要支撑。而人民币国际金融计价交易则成为国际化指数攀升的主要动力。

路透社报道，《人民币国际化报告2021》并认为，双循环新发展格局，将推动人民币国际化再上新台阶，“主权信用货币国际化的本质在于货币职能向世界范围延伸，为此该国应当有商品、服务、资本等的大规模跨境流动。高水平的双循环新发展格局有助于加强上述要素流动”。

而高水平的内循环可提供雄厚的实体经济和金融市场基础、安全稳定的发展环境和强有力的科技竞争力，从而奠定货币国际化的基础条件；高水平的外循环构成货币国际化的实现手段，包括对外贸易、跨国投资、国际金融交易、国际金融服务、国际间经济政策协调等多种渠道。

中国人民大学国际货币研究所副所长王芳并建议，畅通国内大循环要选准生产端和市场端突破口，抓住提升供给创造需求能力和提高国家治理水平两个关键问题，释放国内大市场的潜力，保障人民币资产盈利性和安全性。

同时，畅通国际大循环要以立足中国本土的高水平开放，保障人民币供给充裕和使用便利；并充分发挥“一带一路”和离岸人民币市场对于国内国际双循环相互促进发展的积极作用，基于制度规则和市场使用加速形成人民币国际化的网络效应。

报告建议，将人民币投融资、资产管理作为“十四五”期间扩大人民币国际使用的着力点，满足国际投资者的需求。应深入挖掘人民币国际金融交易功能的现实可行性，继续优化和完善债券市场对外开放制度、简化境外机构入市流程、整合入市渠道，为国际投资者提供更加友好、便利的投资环境，提高人民币资产对国际投资者的吸引力。

数据显示，2020年中国对外贸易实现1.9%正增长，人民币国际贸易计价结算职能继续巩固。其中经常项目下跨境贸易人民币结算金额达到6.77万亿元，同比增长12.09%，占中国对外货物和服务进出口总额的18.44%；全球范围内，国际贸易的人民币结算份额为2.91%，较上年提高18.40%。

报告还表示，在全球直接投资持续低迷之际，2020年人民币直接投资规模达到3.81万亿元，同比增长37.05%，创下近五年内最快增速；2020年底，由直接投资、国际信贷、国际债券与票据等共同决定的人民币国际金融计价交易综合占比达到9.89%，同比增84.23%，成为RII攀升的主要动力。