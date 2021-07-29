中国奥运冠军杨倩同款发夹受热捧 日销量涨百倍

中国“00后”奥运冠军杨倩同款小黄鸭发夹和胡萝卜发绳受到网民热捧，有相关商铺和网店日销量激增百倍，制作此款发夹的义乌工厂也连夜加班。

根据钱江晚报微信公众号消息，中国射击运动员杨倩在东京奥运首日获得女子10米气步枪金牌，此后她再搭档杨浩然再次夺下一枚金牌。

颁奖时，年仅21岁的杨倩头上绑着胡萝卜发绳，别着小黄鸭发夹，手上还做了珍珠美甲，这一青春可爱的形象也再次登上社交平台热搜。

作为市场风向标的义乌市场，小鸭子发夹和胡萝卜发圈一夜之间爆红“出圈”。专门做饰品生意的义务商贸城饰品经销商毛旭霞说，杨倩的夺冠，不光让严肃的奥运赛场变得活力青春，也让更多人注意到了这款发夹，但她也没料到这波突如其来的人气，她说：“发夹很可爱，但已经在店里卖了两三年，不算是新款了。”

毛旭霞受访时说，为了完成纷至而来的订单，这两天工厂都在赶订单，“昨天工人已经加班了，一直忙到凌晨。”

“在杨倩夺冠之前，大约一天只能卖出几十个到一百个，这几天的销量全部破万件。” 毛旭霞说，昨天下午三点左右，店里存货只剩下不到三百件了，心急的客户只能等下一批补货。

据淘宝平台数据显示，对比前一日，在杨倩夺冠当日（24日）的淘宝平台“杨倩”同款、小黄鸭发夹单日搜索量暴涨4237.37%，胡萝卜发绳搜索量增加 2115.67%。

四年淘宝饰品店店主陈耿平也透露，很多人来问，快要忙不过来了，“从之前800件的月销量，暴涨到三天时间卖出七万件。”

陈耿平说，“这次是现象级的爆款，虽然之前也有过别的款卖爆的，但是像这次这样一天就爆，还真没有见过。感觉自己站在淘宝的风口，沾了奥运冠军杨倩的光。”

陈耿平还透露，从店铺的后台数据中看到，来自广东、江苏、浙江的客户最多。而店铺总浏览量达196万人次，较上周增长62.68%。

陈耿平说，购买群体以学生和年轻人为主。与客服的对话截图中，频频出现“我也要拿冠军”“尽快发货呦，我需要运气，和冠军拉近下距离” 的留言。