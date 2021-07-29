中国现首个为生育二、三孩家庭发补贴的城市

中国官方5月底宣布进一步放开生育政策，允许一对夫妻生育三名子女后，四川省攀枝花市昨天公布，按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元（人民币，下同，约100新元）育儿补贴金，直至孩子3岁。

这是中国首个，也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。

据封面新闻报道，攀枝花市昨天召开新闻发布会，公布《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁。

据介绍，想要领取育儿补贴金，夫妻双方的户籍均为在攀枝花且双方均参加了攀枝花市社会保险，按政策生育第二、第三个孩子，第二、第三个孩子的户籍需在攀枝花。

此外，《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》称，对在乡镇卫生院及以上医疗保健机构分娩的攀枝花户籍产妇，提供住院分娩免费服务；鼓励用人单位、国有企业、产业园区单独或联合设置婴幼儿照护服务机构，为职工提供福利性婴幼儿照护服务。

同时，对所有来攀就业、发展、定居人员的子女在攀就学，给予和攀枝花户籍学生同等的政策待遇；而且为在攀就读的非攀枝花户籍中小学生返家、返校，提供“点对点”定制客运服务，并给予五折优惠的交通补贴金支持。

资料显示，攀枝花市是四川的地级市，根据最新人口普查数据，截至2020年11月，当地常住人口为约121万人。

中国少子化、老龄化的问题越来越严重。早前出炉的人口普查数据显示，过去10年中国人口增速放缓至60多年来新低。

“全面二孩”推出的2016年，中国有1786万新生人口，之后连年下降，2020年只有1200万新生人口。育龄妇女总和生育率也已下降至1.3的低位，低于人口更替所需的2.1。

上海社会科学院城市与人口发展研究所研究员李健早前接受《联合早报》访问时指出，许多人口专家认为政府应提早三年放开二孩政策，才能有效应对老龄化。过去几年中国发展迅速，年轻人生育观也有很大转变，现在才放开生育政策为时过晚。

“如今社会‘内卷’严重，许多夫妇担心孩子无法得到良好的抚养和教育资源，还有一些人甚至完全没有生育子女的欲望，最近流行的‘躺平’一词，就反映了这样的心态。如何转变民众观念，是政府要解决的一个棘手问题。”