中国驻新加坡使馆驳美防长涉华言论：颠倒黑白、无中生有

针对美国国防部长奥斯汀在新加坡浮尔顿论坛上的有关涉华言论，中国驻新加坡使馆发言人今天回应称，这些言论颠倒黑白、无中生有，目的还是为美国的地缘政治战略服务。

奥斯汀前天（27日）在英国智库国际战略研究所举办的浮尔顿论坛上发表演讲时，就南中国海争议、中印局势、台湾问题和新疆人权问题点名批评中国。

根据中国驻新加坡大使馆官网消息，使馆发言人在一则声明中指出，奥斯汀兜售美国的“印太战略”，却拿中国说事。一方面利用台湾、新疆问题干涉中国内政，另一方面渲染中国威胁，挑拨中国同邻国间的关系。

发言人说，奥斯汀声称要用“美国的一个中国政策”处理台湾问题，这既具有欺骗性，也十分狂妄傲慢。世界上只有一个中国，一个中国政策只有一个标准、一条底线。美方早已就台湾问题在中美三个联合公报中作出了严肃政治承诺，如今却公然违背这一承诺，立场公然倒退。

发言人说，奥斯汀指责中方对新疆维吾尔族穆斯林犯下种族灭绝和反人类罪行，这完全是出于政治目的对中国蓄意抹黑。多年来，新疆维吾尔族人口翻番，寿命翻番，生活越来越富裕，受教育程度越来越高，但是美国不断支持、煽动新疆的暴力和宗教极端势力，意图扰乱新疆，遏制中国。实现祖国完全统一，捍卫祖国主权安全，是全体中国人民的共同愿望和坚定决心。无论美方打“台湾牌”还是“新疆牌”，结局都注定失败。

发言人还说，奥斯汀有关南中国海和中印关系的表态则是为了挑拨中国同邻国间的关系。中国与亚细安（中国称东盟）部分国家在南中国海存在主权和海洋权益争议，中印边界也尚未划定，但多年来，中国同有关国家保持直接友好协商，有效管控争议，维护地区和平稳定。中国与亚细安国家正积极推进“南海行为准则”磋商。恰恰是美国的插手和干涉，使很多地区问题生变生乱。中国和地区国家有足够的能力与智慧通过友好协商妥处矛盾分歧，不需要美国的指手画脚。

发言人最后强调，和平、发展、合作是当今世界的潮流大势，也是本地区人心所向。美方反复无端攻击中国，挑起事端，是逆流而动，注定枉然。希望美方放弃傲慢与偏见，停止充当教师爷，以更加谦逊的态度参与地区合作。中国不奢望美国为地区繁荣发展添彩，但也不能容忍美国给这个地区添乱。

