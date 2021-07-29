中疾控：感染德尔塔的疫苗接种者比未接种者出院更快

引发南京疫情的冠病病毒株为德尔塔变异毒株，这种毒株传播能力显著增强，针对接种疫苗后感染德尔塔毒株与不接种疫苗感染德尔塔毒株有何不同的问题，《中国疾病预防控制中心周报（英文）》的一篇报告显示，接种疫苗患者从被诊断感染到抗体呈阳性的时间比未接种疫苗的患者短，Ct值（注：Ct值越低，感染越严重），出院时间快。



根据澎湃新闻报道，据江苏省卫生健康委新冠肺炎防治专家组专家 、江苏省疾控中心急传所所长鲍倡俊介绍，德尔塔毒株传播能力显著增强，比以往其他毒株的传播能力提高了一倍，比在英国发现的阿尔法毒株传播能力提高超过40%。

针对德尔塔病毒的传播情况，《中国疾病预防控制中心周报（英文）》（China CDC Weekly）在一篇研究报告中提到，来自四川成都的三个病例，其中两人接种过疫苗。研究发现，接种疫苗者从核酸检测阳性到抗体检测阳性时间更短；Ct值更高；出院时间更快，因此结论是为应对德尔塔毒株，应该加快疫苗接种。

研究表示，针对德尔塔毒株，疫苗仍有保护作用。根据前期研究，确诊病例中没有接种过疫苗的人群，未接种疫苗的人群转为重症或者发生重症的比例，显著高于接种过疫苗的人群。相比未接种疫苗的病例，接种疫苗的病例从确诊到产生抗体的时间短，CT值高、住院时间短。因此，专家呼吁其他低风险地区人群尽快接种疫苗。

