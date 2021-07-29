疫情蔓延六省 中国疾控局长王贺胜急赴南京

江苏南京本轮冠病疫情暴发后，已迅速蔓延到至少六个省份，中国国家卫健委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜，已到江苏指导南京疫情防控。

据中国江苏网报道，江苏省委应对疫情工作领导小组昨天开会研究部署疫情防控，江苏省委书记娄勤俭主持会议，中国国家卫健委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜，中国国务院联防联控机制综合组江苏工作组组长、国家卫健委副主任雷海潮及工作组专家到会指导。

据报道，这次会议提到，一方面要高度紧张起来，强化防控措施；另一方面要冷静理性分析，不能过度恐慌。要以科学务实的精神、成绩归零的态度，把握疫情传播规律和德尔塔毒株传播特点，更精准地做好防控工作，严密防范向省外输出外溢。

两个多月前，副部级机构、中国国家疾控局在北京正式挂牌。指导疾病预防控制体系建设正是国家疾控局五大职能之一。

担任国家疾控局首任局长的王贺胜，曾在武汉抗击疫情期间担任湖北省委常委、省卫健委党组书记。

南京市今天上午在新闻发布会通报，该市昨日新增本土确诊病例18例。截至28日24时，全市累计报告本土确诊病例171例，本士无症状感染者两例。

南京市所有小区已实行严格出入管理，南京市住房保障和房产局副局长兰文平说，截至昨天，共检查了2800多个/次小区，发现问题850多条，现场要求立即落实整改。

目前，南京此波疫情的传播链已经延长至包括江苏、安徽、四川、辽宁、广东、湖南、北京在内的至少六个省份10余城市。

中国工程院院士张伯礼此前已分析称，此次疫情说明机场可能在垃圾处理、机场清扫等方面存在不严谨的地方，需更细致的排查以堵住漏洞。

“新华视点”昨天的报道披露，目前高度怀疑是国际航班抵达后进行消毒及保洁过程中，南京机场保洁人员自我防护不到位造成的感染，进而在保洁人员中形成聚集性传播，再通过保洁人员传播到其他机场工作人员和乘客，其最初感染时间应该在本月10日左右。