香港首宗《国安法》案被告 称后悔求轻判

香港高等法院前天裁定《香港国安法》首起案件被告唐英杰煽动他人分裂国家，以及恐怖活动两项罪名成立，唐英杰今早透过代表律师求情，表示感到后悔，并希望法庭轻判。据报，法官预定明天下午判刑。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”等报道，代表唐英杰的资深大律师郭兆铭在庭上求情时说，此案是首宗国案法案件，法庭的裁决已向社会发出警告，民众已得知违反相关罪行的严重后果；在煽动他人分裂国家罪方面，他认为唐英杰干犯的情节较轻微，因仅涉挥动旗帜，没证据显示有任何人受此影响。

同时，郭兆铭指法庭没有裁定唐英杰的行为是故意袭击，而且受伤警员的伤势也非严重。他强调，唐英杰的行为属于鲁莽，并称唐英杰已为此感到后悔，愿意向相关警员道歉。

郭兆铭也说，唐英杰在还押期间修读英语及管理课程，希望服刑后可以工作；其生活现已严重受影响，希望法庭轻判。

案发于去年7月1日，当时23岁的唐英杰在湾仔驾驶插有“光复香港，时代革命”标语旗帜的电单车撞向警员，并造成三名警员受伤。唐英杰当场被逮捕。

警方随后起诉唐英杰三项罪名，包括煽动他人分裂国家罪、恐怖活动罪和危险驾驶导致他人身体受严重伤害罪。

香港高等法院前天裁定，唐英杰煽动他人分裂国家，以及恐怖活动两项罪名成立。这也是香港法院宣判的首宗国安法案。

香港法学交流基金会秘书长陈晓锋博士早前接受《联合早报》访问时说，根据《香港国安法》，“煽动他人分裂国家罪”情节严重者最高可被判监10年，“恐怖活动罪”最高可被判处无期徒刑，唐英杰案的判决对未来发生同类事件形成震摄作用。