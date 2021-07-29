中国科技股走高 因北京寻求安抚国际投资者

随着中国证监会据报采取行动，安抚因北京持续采取整顿大公司的行动而感到不安的国际投资者，香港上市的中国科技公司股价今天强力反弹。

《华尔街日报》报道，恒生科技指数今天前市一度上涨7.4%，截至午盘涨6.8%，至6879.50点，今年以来的累计跌幅收窄至18%。恒生科技指数追踪阿里巴巴集团、腾讯等30家科技公司股票的表现。基准香港恒生指数截至午盘上涨2.7%。

据报道，在昨晚的一次闭门会议上，中国证监会告诉国际金融机构，中国政府未来出台新政策时将考虑对市场的影响。彭博社此前也报道了此次会议。

截至午盘，腾讯上涨8.4%，至484.60港元，有望创下1月份以来的最大单日百分比涨幅。阿里巴巴上涨6.7%，至195.50港元。外卖送餐公司美团上涨8.7%，至226.80港元。

本周的抛售因监管机构将注意力转向利润丰厚的教培行业而引发。中国有关部门此前也提出了数据安全担忧，导致网约车公司滴滴受到冲击。一系列迅速出台的监管行动还包括对互联网公司进行为期六个月的整治行动，以及要求向外卖骑手支付最低工资的新规定。

瑞穗银行分析师Vishnu Varathan在一份报告中称，周三会议的消息“似乎安抚了最紧张的神经”，但“并没有消除更广泛的中国监管风险”。

他说，在北京方面寻求解决不平等问题的当下，私人住房、教育、医疗、科技和其他行业仍然容易受到干预。