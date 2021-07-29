巴媒：涉参与达苏班车袭击两嫌疑人被捕

巴基斯坦达苏水电站通勤班车爆炸事故造成九名中国公民死亡，巴基斯坦媒体最新报道称，两名涉案嫌疑人被捕。

据巴基斯坦萨马阿电视台(Samaa)消息，该国警方当地时间28日表示，两名嫌疑人因涉嫌参与袭击达苏水电站通勤班车事件被捕。

报道引述执法机构消息称，两名嫌疑人为兄弟关系，来自巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达，过去15年他们一直住在拉合尔。

报道说，由15名中方人员组成的小组此前抵达巴基斯坦与巴基斯坦军方一起调查袭击事件，两天前，巴基斯坦内政部长拉希德表示调查已完成，中方对此表示满意。

巴基斯坦北部的开伯尔—普什图省本月14日发生中资企业班车爆炸案，导致13人死亡，包括九名中国公民。事故发生在中国葛洲坝集团承建的达苏水电站附近，距离阿富汗和巴基斯坦边境不到300公里。

爆炸事件引发中国高层高度关注。在中国国务院总理李克强本月16日与巴基斯坦总理通电话后，中国公安部部长赵克志17日又同巴内政部部长拉希德紧急通话，希望双方一道查明真相，找出真凶，严惩幕后组织者和相关人员。

拉希德表示，巴方将采取最高等级安保措施，保障中国机构人员安全。

据中国外交部领事司消息，九名在事件中遇难的中方人员遗体本月23日已搭乘中国民航包机回国。