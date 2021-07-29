香港《信报》创办人林行止宣布搁笔

香港第一份财经报章《信报》的创办人林行止，今天（29日）在其专栏中宣布搁笔，为其48年来“香江第一健笔”之生涯道别。

年过八十的林行止在专栏中写道：“在本报不同岗位工作了四十八年零二十七天，今天要和读者同侪道别了。这是笔者健康条件尚可，在大环境仍有选择自由之下作出的自由选择。”

他也指近半世纪来，自己直抒胸臆、畅所欲言，既有精神满足，复有实质收获，身心愉快；但愿往后也能舒心适意过日子。

公开资料显示，本名林山木的林行止，于1973年与妻子骆友梅及报界前辈罗治平创办《信报》，至1996年的24年来每天撰写《政经短评》，被誉为“香江第一健笔”，1997年初他停写社论，转写内容不局限于政治经济的《林行止专栏》。

据路透社报道，他一度把《信报》的管理交棒给女儿林在山，到2006年落实把《信报》卖盘予李嘉诚儿子、电讯盈科主席李泽楷，并继续撰写专栏。

2019年8月，林行止连续45年240日撰写专栏，获《健力士世界纪录》确认为全球连续撰稿时间最长的报章专栏作家，并由健力士公司代表向他颁发奖状。

林行止最后一篇专栏以《制度有异股市殊途、严守法度港股永生》为题，提到世局已变，世界股市是否一如旧贯，在无形之手主导下，“长期看升”？

他并写道：“以美国为主奉行自由市场制度的资本主义国家的股市，仍会走大起大落（有人发财有人破产）长期来说必然上扬的老路，但香港股市与这种趋势脱鈎的可能性已渐显露。”

“最自由放任的香港市场，所以会与西方制度‘失联’，主因大家心里明白，那是政府有形之手间接介入市场运作有以致之。”

他认为，以当前及可见将来的政治环境，香港股市为中国大陆政策牵动，自不可免，不过，这不等于说港股无可为或必然较自由体制股市的表现逊色，因为“证监”机构若能不受政治干预专业运作，未来股市便能行稳致远、健康发展。