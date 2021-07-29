台湾疫苗覆盖率达30.64%

台湾卫生福利部今日在行政院会报告疫情相关情况时说，台湾疫苗涵盖率已达30.64%，目前冠病公费疫苗预约平台已再次开放意愿登记，并加入台湾产疫苗高端的选项，共有61.8万人选择登记施打。

根据新头壳newtalk网站报道，据台湾卫福部资料显示，自7月27日重启疫苗意愿登记平台后，截至昨天22点，累积登记人数共909.7万人，新增的高端疫苗选项，已有61.8万人选择登记施打，目前将优先处理7月19日中午前已经进行意愿登记者，之后，再接续处理。

台湾卫福部指出，目前台湾疫苗接种人口涵盖率达30.64%，在疫苗施打执行率方面，已配拨821万7270剂，并已使用699万4746剂，施打率约85.1%，至8月6日前，第三批莫德纳疫苗剩下约3.5万剂，各县市均已安排可在届效前用完。

另外，卫福部也进一步说明，本周国际疫情呈上升趋势，再加上日本东京奥运开幕、部分国家宗教节庆活动及各国暑期长假将伴随大量人流移动，恐致全球疫情加速升温，台湾将持续执行“边境严管”措施，以维护台湾社区安全。

卫福部表示，近期台湾疫情稳定，且已有多日未出现死亡病例，新增个案仍较为集中在北部地区，仍有零星个案的感染源待厘清，须密切监测调降疫情警戒与放宽管制措施的后续效应，以掌握疫情发展并即时因应。

