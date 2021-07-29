中国军方反对英航母赴南中国海 宣布实弹演习

在英国伊丽莎白女王号航母战斗群进入南中国海海域之际，中国发布解放军南中国海实弹射击训练的消息，中国军方表示，坚决反对有的国家出于挑衅目的，不远万里派军舰来刷“存在感”。

据中国海事局网站消息，中国清澜海事局航警显示，7月29日9时至11时30分，南中国海部分海域将进行实弹射击训练，禁止驶入。

另据中国智库“南海战略态势感知”最新消息，7月28日上午8时许，卫星在万安滩东南偏东约53.9海里处发现英国伊丽莎白女王号航母，正向西航行。

英国政府网站本月24日发布伊丽莎白女王号航母战斗群进入印太地区的新闻稿。文中说，该航母战斗群由九艘舰艇、32架飞机和3700名人员组成。这些舰船5月底从英国出航，开始总航程2.6万海里的全球之旅。该航母战斗群在7月至10月期间将部署在印太地区，12月返回英国。

北京有关人士此前分析说，英国航母战斗群是否会在南中国海掀起波澜，要看它是否进入中国所控岛礁的12海里水域。如果英国军舰进入12海里范围，将被中方视为侵犯领海，中国军队将会对其作出警告、驱离等动作，双方存在擦枪走火的风险。

据中新网报道，对于英航母进入南中国海一事，中国国防部新闻发言人吴谦今天（29日）在例行记者会上说，当前南中国海局势总体趋稳向好，中方尊重各国舰船依据国际法在南中国海享有的航行自由，但坚决反对有的国家出于挑衅目的，不远万里派军舰过来刷“存在感”。

他表示，中国军队将采取一切必要手段坚决有效应对。

针对英国国防部长华莱士访问日本时称，英军将在亚洲海域永久性部署两艘军舰，吴谦回应说，“关于英日防务合作，我们认为这不应针对第三方，不应干扰地区国家维护和平稳定的努力。”