银行家：大陆频出监管重拳 香港股市IPO或将盛况不再

帮助企业上市的投资银行表示，由于中国大陆监管机构疾风骤雨般的整顿，中资企业调降公司上市的估值预期，曾经热闹繁忙的香港首次公开发行（IPO）排期可能在2021年下半年冷清下来。

他们补充说，中国出手整治快速发展的民营企业，带来环境的不确定性，让投资者提心吊胆，预计他们对于参与哪些IPO交易也会一挑再挑。

据路透社报道，中国当局长达数月的监管打击行动已经涉及到规模约上千亿美元的课外辅导行业，以及阿里巴巴、蚂蚁集团和网约车巨擘滴滴等巨头。

路透社引述香港一位股权资本市场的银行家说：“在法规更加明确之前，教育行业肯定是不会有所动作了，如果看一下即将进行的交易...会看到估值也许普遍没有以前高。”

“这可能与行业无关，更多是由市场对中国企业的看法所驱动”，这位来自一家重要中资投行的银行家说。

这种悲观展望标志着香港IPO的前景出现逆转。分析师原本预计，在中国政府本月加强对中国公司海外上市的审查后，更多中国企业可能赴香港筹资。

香港是全球第三大受欢迎的上市地点，也是世界顶级投资银行营收和佣金收入的重要来源地，中国企业的公开募股占到香港IPO的大部分。

路孚特的数据显示，2021年上半年，企业在香港通过IPO募集的资金超过180亿美元，远超过上年同期的46亿美元，当时冠病疫情席卷香港。

根据路孚特的数据，2020年下半年的IPO和第二上市融资额达到创纪录的302亿美元，经纪商们表示，随着中国推进监管改革，今年不太可能达到这个水平了。

今年下半年香港可能的最大一笔交易，是中国旅游集团中国中免计划在香港第二上市，筹集至多70亿美元。

一些资本市场参与者还没有放弃牛市会继续下去的希望，香港Mayer Brown律师事务所的合伙人Jason Elder说：“仍然是积极和建设性的，我们没有看到IPO管道被打乱。”

然而，许多分析师和银行业人士认为，投资者还是会退避三舍，直到中国监管改革落地。

中国政府上周六要求学科类培训机构统一登记为非营利性机构并禁止其上市融资和资本化运作，这个消息在上周五就传开。

中国国家互联网信息办公室早前也发布“升级版”的网络安全审查办法，要求掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

据报道，投资者和银行家们现在正试图寻找哪个行业会成为下一个目标的线索，一些人指出，可能是那些可以让企业家们迅速成为超级富豪，以及劳动法较为松弛的行业。

路透社引述一位不愿透露姓名的欧洲机构的银行业人士表示：“在市场风平浪静之前，大多数交易都搁置了。”

