河南因洪灾遇难人数增至99人

河南省政府在今天下午举行的防汛救灾新闻发布会上通报相关情况时说，河南全省目前因灾遇难达99人，仍有失踪人员在进一步核查当中。

根据央视新闻报道，当地政府在发布会上介绍了相关雨情和水情，包括昨天7时至今天7时，商丘、周口、濮阳、信阳、洛阳、三门峡的部分地区暴雨、大暴雨，最大点雨量商丘市夏邑县夏邑雨量站165mm，累积降雨量超过100mm雨量站点共65处；河南全省有昭平台、盘石头、小南海、鲇鱼山4座大型水库及27座中型水库超汛限水位。

灾情方面，截至今天12时，据国家自然灾害灾情管理系统统计，此轮强降雨造成河南全省150个县（市、区）1616个乡镇1391.28万人受灾，因灾遇难99人，仍有失踪人员在进一步核查当中。

河南目前紧急转移安置93.03万人，累计转移安置147.08万人；农作物受灾面积1048.5千公顷，成灾面积527.3千公顷，绝收面积198.2千公顷；倒塌房屋1.80万户5.76万间，严重损坏房屋4.64万户16.44万间，一般损坏房屋13.54万户61.88万间，直接经济损失909.81亿元（人民币，190亿新元）。

此外，据郑州市人民政府副秘书长张江涛介绍：截至目前，在此次灾情中，较昨日通报，郑州又有26人不幸遇难，其中新密18人，荥阳八人。