宁德时代发布第一代钠离子电池

中国锂电池龙头企业--宁德时代今天发布了第一代钠离子电池，将为能源清洁化和交通电动化提供全新解决方案，并会于2023年将形成基本产业链。

综合第一财经和每经网报道，宁德时代董事长曾毓群在今天举行的线上发布会上宣布上述消息，同时，创新的锂钠混搭电池包也在发布会上首次亮相。

据悉，钠离子电池是宁德时代创新技术产业化的又一里程碑式成果，它将为能源清洁化和交通电动化提供全新解决方案，推动“碳中和”目标早日实现。

曾毓群认为，“碳中和”催生了万亿瓦时级的电池需求，推动了新能源产业蓬勃发展，新的应用场景不断产生，给了不同技术施展的舞台。多元化的技术路线，也将助力产业长期稳定发展。

钠离子电池具备高能量密度、高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势。电池电芯单体能量密度高达160Wh/kg；常温下充电15分钟，电量可达80%以上；在零下20摄氏度低温环境中，也拥有90%以上的放电保持率。

钠离子电池既可应用于各种交通电动化场景，尤其在高寒地区具有突出优势，又可灵活适配储能领域全场景的应用需求。

宁德时代研究院副院长黄起森博士在发布会上介绍，在制造工艺方面，钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺的完美兼容，产线可进行快速切换，完成产能快速布局。目前，宁德时代已启动相应的产业化布局，2023年将形成基本产业链。