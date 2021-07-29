中国女排2比3不敌俄罗斯惨遭三连败

继两场0比3不敌土耳其和美国后，面对实力稍逊的俄罗斯奥委会女排，中国女排再以2比3输掉比赛，遭遇东京奥运三连败。

根据澎湃新闻报道，整场比赛，中国女排队员李盈莹拿下27分，朱婷17分，张常宁10分。俄罗斯队则有三人得分超过25分。

根据赛程安排，中国女排将在周六（31日）20点45迎战强敌意大利女排。如果输球，就将彻底无缘小组出线。

本场比赛中，俄罗斯女排有意攻击朱婷所在位置，试图充分利用朱婷的伤势。首局比赛，中国女排17比25丢掉。第二局比赛，中国女排和对手僵持到最后——俄罗斯女排多次出现吊球失误，中国女排终于以25比23拿下第一局，双方战成1比1战平。

第三局比赛，虽然朱婷一度下场休息，但李盈莹和张常宁发挥出色，中国女排越战越勇，以25比20再下一局。第四局，中国女排一度领先，但是俄罗斯女排却连续下分，将比分追至20比20，随后双方持续胶着，直至俄罗斯女排27比25反超。决胜局比赛中，俄罗斯女排一路领先，最终中国女排12比15输掉比赛。

俄罗斯女排目前世界排名第七，但她们曾获得过四次奥运会冠军、七次世锦赛冠军、一次世界杯冠军，是三大赛事夺冠次数最多的球队。

不过，近年俄罗斯女排自2010年后，已不具备争冠能力，实力下滑明显。而在本届东京奥运，俄罗斯奥委会女排的实力其实属于第二档。