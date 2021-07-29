下午察：中国还需奥运金牌证明崛起了吗？

在奥运会这等高水平的体育竞技场上，任何微小差别都可能决定冠军的归属；在新浪微博上，中国网民的情绪也跟着赛况波涛起伏。

此届奥运东道主是日本，或许是历史问题，也或许是复杂的民族情感因素，中日从开幕式到项目竞赛都有不和谐的意外插曲发生。

昨天的体操男子全能决赛也引发争议，中国选手肖若腾发挥出色，却败给出现失误、落地一脚出界的日本选手桥本大辉，饮恨失金，只得银牌。



日本选手桥本大辉（中）在体操男子全能决赛夺金，中国的肖若腾（左）得亚军， 俄罗斯的纳戈尔内得季军。（路透社）

肖若腾昨天在单杆项目的其中一个动作。（路透社）

肖若腾大度恭贺对手，其教练也冷静面对，但中国舆论强烈反弹。有媒体形容肖若腾被“偷”走金牌，新浪微博上中国网民也群情激愤，替肖若腾叫屈，质疑裁判偏袒东道国日本选手。“肖若腾获体操男子全能银牌”、“体操裁判”等迅速冲上热搜。

网民纷纷表示，比赛虽有结果，但肖若腾仍是中国人心中的冠军。更有网民贴出体操“冷知识”嘲讽裁判和东道国。这些“冷知识”包括：一、本届奥运会男子体操个人全能第一名是银牌；二、本届奥运会裁判均为盲人；三.、桥本跳马出界是为了踩加分键。

李小鹏、陈一冰、杨威等中国前体操运动员也发声支持肖若腾，并为比赛结果感到遗憾。杨威的帖文最长，也最有意思。

他在其新浪微博账号上写道：“太遗憾了，虽然今天的中国不需要金牌来证明我们的崛起，但是中国体育需要，体操需要，肖若腾需要。桥本的跳马起跳、第二腾空和落地加起来只扣了0.9确实是稍显不公，为肖若腾和孙伟今天的表现喝彩，发挥出了自己的最强实力，为你们骄傲！在我们心中就是东奥全能金牌。”

杨威的帖文引发另一角度的思考。放在一个更大的格局来看，如今已自信可平视世界的中国，还需要奥运金牌来证明大国崛起吗？

奥运会是展现综合国力大舞台

这个问题见仁见智。

随着中国综合国力上升，竞技体育之于国家和民族的激励意义在部分人眼中有可能正在淡化。但不可否认的是，奥运会这个大舞台是展现综合国力、经济和科技实力的地方。

翻看过去几届的奥运会将牌排行榜，前十名以七国集团成员国居多，当然还有中国、俄罗斯等具备体育硬实力的大国，韩国、澳大利亚等发达国家也有冲击前十的能力。这恰恰说明，奥运不仅是运动员挑战自我的场合，它还是国家力量的展示窗；金牌不仅给运动员个人带来荣耀，在某种程度上，它也是大国之间无硝烟的角力场。

中国体育总局局长、代表团团长苟仲文本月中旬在奥运会中国体育代表团工作会议上列出了几个总体目标，其中包括坚决遏制中国奥运成绩多年持续下滑趋势、确保在东京奥运会金牌榜和奖牌榜上保持在第一序列。

2008年北京奥运，中国凭着东道国主场优势，以51面金牌登上荣誉榜榜首。2012年伦敦奥运，中国以38金排第二，比第一位的美国少八面金牌。2016年里约奥运，中国的金牌数减至26面，排在美国（46金）和东道国英国（27金）后头。

金牌数对荣誉榜排名起着关键性作用，唯有金牌数相同时，才以银牌多寡定排名。中国已连续三届金牌数下滑，排名也跟着下滑。苟仲文强调要“坚决遏制”多年持续下滑趋势，这个说法相信多少反映出背后的焦虑。

东京奥运会开幕后第三天，中国军团全天无金牌入账，包括男双跳水、乒乓球混双等冲金项目都以微差落败，让不少中国网民感郁闷，有的发文表不满，有的坚定地为运动员加油打气。

中国乒乓选手刘诗雯（右）为队友许昕戴上奥运会混双银牌。中国队在26日的决赛中，惜败日本组合，与金牌失之交臂。（法新社）

网络舆论纷繁 中国官媒陆续发文引导理性金牌观

中国纪检监察报隔天发署名文章说，对冲击金牌而未能如愿的中国选手，应少一些苛责，多几分理解，摘金了不起，争银夺铜一样值得点赞。文章也呼吁观众都树立理性金牌观、胜负观，去享受更快、更高、更强、更团结的奥林匹克精神。

文章特别提到，当100米蝶泳银牌得主张雨霏给自己打99分时，应该更多的是感到欣慰。中国年轻一代运动员对体育、对奥林匹克有了更全面、更深刻的理解和解读。

人民网昨天也发布题为“00后”崛起 乐观自信的中国小将们已冲向世界”的文章，称赞杨倩、姜冉馨、陈芋汐、张家齐、盛李豪等中国年轻选手，不仅在赛场上自信、放松，同样在镜头前也不拘谨、不刻意。文章说，他们用态度和热爱证明着自己的成长和进步，用自信乐观、敢于拼搏的姿态，“让世界看到了中国更加昂扬的年轻一代”。

华声在线题为“透过奥运会这扇窗看中国”的文章也说，奥运会是一扇窗口，透过它，能看到“中国平视世界时那份从容豁达、平和自信”，不再只盯着金牌，因为“我们早已不需要通过别人来证明自己”。

文章还说，中国在书写体育励志故事的同时，也演绎着大国崛起的传奇：从“被开除球籍的危险”，到跃升为世界第二大经济体，从落后的农业国发展成为世界第一制造大国，从温饱不足到全面小康的历史性跨越……时至今日，“屹立于世界舞台的中国，早已无需奖牌来证明”。

中工网题为“奥运会，不是只有胜负和金牌”的文章也指出，在奥运会这场全球性的体育盛宴上，并非金牌与胜利才带给人们快乐。文章说，从某种意义上，体育大国不取决于拿了多少块金牌，而取决于越来越成熟自信的、懂体育爱体育的国民心态。

或许是为了给运动员缓颊、为中国体育事业打气，也可能是因社交媒体平台上各种舆论太纷繁，需引导舆论往正能量的方向走，中国媒体陆续发出基调相同的文章，基本不脱这几个点：

一、竖立正确金牌观，银铜牌也值得点赞；

二、平视世界的中国不再只盯着金牌；

三、“00后”运动员展现自信，对奥运会有全面理解。

“奥运三问”早有答案

回溯历史，奥运会之于中国可谓意义非凡。《新京报》文章形容，回望百年历史，从筚路蓝缕到柳暗花明，中国百年奥林匹克梦见证的，不仅是一个体育大国的崛起之路，更是一个世界大国的发展历程。

113年前的1908年，《天津青年》杂志提出“奥运三问”：中国何时能够派一名运动员参加奥运会？中国何时能够得到奥运会金牌？中国何时能够自己举办一届奥运会？

时间已为百多年前的“三问”给出了答案。

许海峰1984年在洛杉矶奥运会上斩获中国奥运史上首面金牌。（互联网）

1984年7月，射击运动员许海峰在洛杉矶奥运会上斩获中国奥运史上首面金牌；2000年悉尼奥运会上，中国首次跻身世界前三；迈向2022年，北京还将成为世界首个“双奥之城”。

与之呼应的大背景是，中国在2001年底正式加入世界贸易组织（WTO），代表着中国回归国际社会，与国际接轨；2008年，中国成功举办北京奥运会，向世界展示自身的发展成就；2010年，中国GDP超过日本，跃升为世界第二大经济体；2021年中国航天员首次进入自己的空间站，开启了空间站任务执行时代。

杨倩“比心”是最好的中国形象代表

《古代世界的竞技运动》的作者迈克尔·波利亚科夫说：“运动场为古希腊人提供了一个展示战争中所需的个人勇气和毅力的地方。”

所以说，奥运会不只是国力的比拼，也是国家展现民族精气神形象的地方，与国家荣誉和民族自信息息相关。对一个大国而言，对“金”的坚持相信不会轻易放松，但确实也无需因运动员与金牌失之交臂而耿耿于怀。一个国家与民族的精气神形象包含更多更广，不仅仅透过金牌数量体现。

中国射击运动员杨倩射下本届奥运首金，在颁奖仪式上对着镜头做出“比心”的动作。她说是因为看到有两个姐姐给她比心，所以自己也做了这个动作。这相信也是“00后”表达心情的一种方式。

有人说，杨倩笑着“比心”的那个画面，是最好的中国形象代表。