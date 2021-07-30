中国官媒吁“去煤电”不宜盲目一刀切

中国官方媒体《经济日报》今天发文指出，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先减碳转型，有助于早日实现“双碳”目标，但更要看到煤电仍是目前最可靠的电力能源，而且在构建以新能源为主体的新型电力系统中，煤电仍是最主要的调峰电源，在维护电力安全和托底保供方面将起到“压舱石”作用。

文章提到， 西安一份《关于优化调整产业结构能源结构交通运输结构 推动大气环境质量持续改善的决定》的文件明确提出西安“‘十四五’末退出煤电”的目标。这意味着，2025年前西安燃煤热电企业将全部关停或搬迁。

文章指出，热电供应属于基本民生保障，事关群众福祉。多年来，燃煤一直是西安热电生产的主要方式之一，如今要在五年内退出所有煤电机组，力度强、决心大，引发社会关注不足为怪。舆论一方面对当地政府通过“去煤电”持续改善大气质量的做法表示认可，另一方面也对煤电退出后能否找到足够的替代能源产生担忧。

文章称，西安早在数年前就着手对燃煤机组进行煤改气改造，取得了一定成效，从技术性、经济性上看是可行的，但考虑到中国天然气供应整体趋紧的实际，特别是在天然气保供全国“一盘棋”的大背景下，西安要实现天然气全面替代燃煤，可能还会存在一些不确定因素。

从全国范围看，产业结构偏重、能源结构偏煤的城市还为数不少。个别地方因煤引发的严重污染一度让人谈“煤”色变，甚至还把燃煤与污染直接画上了等号。那么，这些地方是不是都要像西安那样彻底“去煤电”呢？文章认为，应结合当地实际情况，具体问题具体分析，不宜盲目“一刀切”。

文章说，从实际效果看，“去煤电”对于减污降碳效果最直接，但从运行成本看，那些天然气资源较为缺乏的地方，选择天然气替代产生的成本可能要远高于“去煤电”成本，一旦两者不能协调推进，势必会对当地经济社会发展带来影响。去冬今春的寒潮天气让不少地方措手不及，关键时刻还是煤电顶上才填补了供应缺口，这也正是“去煤电”不宜蜂拥而上的原因之一。

从电力安全性看，煤电被可再生能源替代是大势所趋，但在中短期内煤电暂不宜轻言全部退出。如果不考虑环境成本的话，煤电目前仍是最便宜、最可靠的电力能源，同时在构建以新能源为主体的新型电力系统中，随着风、光发电大比例接入电网，必须匹配一定量灵活可调的电源，以确保电网的安全性。在这个过程中，煤电仍是最主要的调峰电源，将起到托底保供“压舱石”的作用。

文章特别指出，在污染治理和“双碳”目标的硬约束下，严控煤炭消费增长、严控煤电项目建设，是中国经济实现低碳转型的必然要求。支持有条件的地方及相关重点行业、重点企业率先减碳转型，有助于早日实现上述目标。

但也要看到，由于各地资源禀赋、煤电服役期限和经营状况不同，对于那些具备条件的地区或企业，无论是选择主动退出还是提前退出，都不失为一件利国利民的好事。但有一个基本前提是，要科学配置好煤电资源，该退出的要有序退出，该保留的也要合理保留。