中国对G7旨在解决贸易滥用问题的谈判持开放态度

中国常驻世界贸易组织(WTO)代表李成钢表示，中国在与美国、欧盟和其他西方国家就旨在解决中美贸易冲突核心问题的协议上仍有合作空间。

据彭博社报道，李成钢周三在日内瓦接受采访时表示：“中国对此将保持开放态度。”这是自2月份他被任命以来已知首次接受西方媒体采访。“如果我们开诚布公地讨论这些问题，我认为中国将尽最大努力保持开放态度。”

七国集团（G7）贸易部长正制定一项旨在遏制中国贸易滥用行为的倡议，例如强制性技术转让，改变市场格局的行业补贴，以及国有企业的贸易扭曲行为等。

七国集团2017年开始了相关会谈，目标是制定一项最终可能被WTO成员国采纳的协议，但一大障碍是让中国加入到这个显然旨在限制国家主导经济模式的谈判中来。

如果中国加入谈判，这将是2001年启动多哈回合谈判以来围绕改写WTO规则的最重大尝试。

然而李成钢也警告称，不应在中国缺席的情况下磋商新国际贸易规则，然后将之作为既成事实。“你不能预先下结论，然后把规则摆到桌面上，要求别人简单说‘行’或‘不行’，”他说道。“这会让讨论变得非常困难。”若能就中国最受争议的贸易行为达成一项全面多边解决方案，成就将远超2019年签署的美中双边协议，美中贸易关系中的许多关键冲突都没有在这份协议中得到解决。

李成钢表示，第一阶段美中贸易协议之所以未解决这些问题，是因为特朗普政府的指控空口无凭。

“在谈判和讨论过程中，我们经常问对方，‘请拿出事实’，”李成钢说道。“如果做法真的存在问题，我们会调查。如果做错了我们会纠正。但是没有事实。”“对方说也许有一天你会对我们的公司进行报复，”李成钢补充道。“但如果你不拿出事实来给我，我能做什么？”

美国在2018年发布了一份广泛报告，详细阐述了中国“以国家主导，破坏贸易的经济模式”如何伤害到其他国家。

该报告称，中国向国内产业提供了大量扭曲市场的补贴，对国有企业实施控制，并影响包括土地、劳动力、能源和资本在内的关键生产要素价格。

关于技术窃取，美国在2018年公布的报告中详细阐述了中国如何通过在电动汽车和航空等行业的外资所有权限制、行政审批和合资企业要求，迫使外国公司向中国转让技术机密。

该报告称“外国公司在中国没有有效追索权，并因担心中国政府报复和损失潜在商业机会而不愿报告这些非正式压力。”