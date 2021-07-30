中国对民企加强监管后 投资者看空人民币

路透社的一项调查显示，由于中国对民营企业的监管审查令市场感到不安，投资者自4月份以来首次看空人民币，而对印度卢比的信心与两周前相比有所改善。

据路透社报道，所有其他亚洲货币的空头仓位均有所增加，比如菲律宾披索、马币(林吉特)和泰铢，因为该地区新冠疫情形势严峻以及美元全面走强的前景，削弱了这些货币的吸引力。

本次调查共收到13份回复，收到时间全部先于美联储会议，美联储主席鲍威尔周三暗示，美联储并不急于缩减刺激措施，因为经济距离就业出现实质进展“还有一定距离”。

此前的路透调查显示，自6月以来投资者减少了对人民币的多头押注，但本周转为坚定地看跌人民币，因中国政府加强对教育、科技和房地产行业的审查，引发对未来在该国投资的不确定性。

本周以来，人民币兑美元跌至6.50元大关以下，中国沪综指下跌超过4%，而中国10年期国债期货下跌0.4%。

印度卢比是唯一的例外，因为对该货币的看跌押注被削减了一半以上。

根据印度国家证券交易所(NSE)数据，印度股市自6月以来一直交投在纪录高位，今年吸引了创纪录的370亿美元外资流入，卢比势将连续第四周上涨。

道明证券(TD Securities)分析师在一份报告中说：“鉴于印度最近几周新冠病例急剧下降，卢比是亚洲处境较好的货币之一。”

与此同时，对低收益韩元的空头押注达到了去年5月以来最高，因为韩国的疫情状况让投资者望而却步。

和印尼、马来西亚、菲律宾及泰国等其他发展中亚洲经济体一样，韩国在7月遭受了最严重的一波疫情。

所有这些国家都采取了某种形式的防疫限制措施以遏止感染率，这促使国际货币基金组织(IMF)周二调降了对该地区多数经济体的增长预测。