美国务院对记者报道河南洪灾时遇扰表达关切

美国国务院称，美国和其他中国境外记者在报道中国河南洪灾时，受到越来越严格的监控、骚扰与恐吓，并对此深表关切。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）在国务院官网于当地时间昨天（29日）发布的新闻稿中声称，如果中国认为某则报道对中国政策持批评态度，中国就会通过官方媒体做出措辞严厉的回应，而此举激起公众的负面情绪，导致记者面对紧张的面对面对峙场面和骚扰事件。

普莱斯也声称，越来越多的外国记者在申请入境或留在中国的签证时，遇到申请被拒的情况，“使得与重要课题有关的独立报道数量和质量受到严重限制”。

普莱斯说：“我们呼吁中国官员确保记者能保持安全，并能自由地进行报道。”

他也呼吁中国做一个“负责任的国家”，在北京2022年冬奥会和残奥会到来时，能欢迎外国媒体前来中国。

德媒记者伯林格（Mathias Boelinger）上周六（24日）在河南郑州采访洪灾时，被当地市民围堵抗议，民众怀疑他是英国广播公司（BBC）或美国有线电视新闻网（CNN）记者，指责他选择性报道抹黑中国。

驻华外国记者协会之后在推特上指多个报道河南洪灾的记者受到骚扰，而BBC和《洛杉矶时报》职员甚至收到死亡恐吓信息。

中国外交部随后批评驻华外国记者协会歪曲事实，并强调中国始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，也始终保障外国常驻新闻机构和外国记者合法权益，并为他们正常采访报道提供协助和便利。

外交部发言人赵立坚在例行记者会上说：“外国媒体驻华记者在中国的采访环境是开放、自由的。外国驻华记者同中方主管部门的沟通渠道一直是畅通的。外国记者只要遵守法律，依法依规进行报道，就没必要有任何担心。但我们反对针对中国的意识形态偏见，反对借所谓新闻自由炮制假新闻，反对违反新闻职业道德的行为。”