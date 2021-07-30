百多名诺贝尔奖得主抗议中国干预国际科学会议

100多名诺贝尔奖得主联署抗议中国对国际学术会议进行干预，并试图阻止两位诺贝尔获奖者——达赖喇嘛和台湾化学家李远哲在今年早些时候的诺贝尔奖峰会上发言。

综合南华早报和美国之音报道，100多名诺贝尔奖得主前天（28日）在一份声明中对中国政府试图干预诺贝尔基金会（Nobel Foundation）和美国国家科学院(US National Academy of Scientists)今年4月联合主办的“我们的星球，我们的未来”（Our Planet, Our Future）的诺贝尔奖峰会（Nobel Prize Summit）表示严重关切。

签名的诺贝尔奖得主涵盖各个类别，有数十名科学家，其中包括如约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)这样的知名人士，也有一些是文学奖获得者。

根据这份声明，中国驻华盛顿大使馆多次要求将达赖喇嘛和台湾中央研究院前院长李远哲从上述活动的发言人名单中删除。

美国国家科学院的一位发言人证实，中国大使馆曾在3月和4月致电该科学院的一位高级官员，并在峰会前一天以电子邮件的形式重申了这一要求。

这位发言人补充说:“当然，我们没有这么做。”

声明提到，在视频峰会期间发生了两次网络攻击，其中一次是在4月26日中断了一个会议的视频传输，另一次在第二天“中断了整个平台”。

声明指，无论这些攻击是否与中国使馆的要求有关，他们都对中国政府试图阻止两名诺贝尔得主同仁在中国以外的一次会议上讲话而对科学界进行审查并威吓表示愤怒。

诺贝尔奖博物馆负责科学和项目的副主席杜阿吉（Anna Sjöström Douagi）说，诺贝尔基金会将等待调查结果再采取行动，“因为我们不知道发生了什么，我们什么也做不了”。

上述声明还说，“此次诺贝尔奖峰会要求所有国家和世界各地的所有科学家进行合作。我们很多人都珍惜在中国的科研同行和老朋友，我们与他们的交流互动颇有成效。不幸的是，上述此类行为只会妨碍我们的关键合作，而且如果继续，将会影响到我们参加中国举办活动的意愿，特别是那些完全或部分由中国政府赞助或支持的活动。”

声明强调，“我们坚信自由公开表达思想和集会自由是基本人权，诺贝尔峰会等国际论坛是寻找解决方法、维护国际信任、确保一个更为公正和繁荣的未来的重要途径。在这个过程中，这些努力将会为人类带来巨大的益处。”