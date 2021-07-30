河南新乡受灾现场网红偷救生艇作秀被警方调查

河南新乡一救援队因不见一艘救生艇而四处寻找，结果发现救生艇系被网红团队偷走用于拍摄视频，救援队用了四个小时找回，但艇身损毁严重。目前，新乡当地警方已介入调查。

根据映象网报道，前天中午，黄石救援队一艘专门为抗洪救灾准备的救生艇不翼而飞，这艘艇价值约2.7万元（人民币，约5700新元），负责转移卫辉主城区被困群众。湖北黄石蓝天救援队队长董琳表示，“队员在转运途中吃个盒饭，放在旁边的艇就没有了。”

经过近四个小时寻找，在卫辉主城区一处救援通道，救援队员找到并截停了丢失的救生艇。四名欲驾驶救生艇逃离的男子被队员们围住。

这四名统一穿着救生衣的男子，或发型怪异，或纹着花臂，却称自己正在开着救生艇“救人”。有现场群众指出，他们就是这两天不时在附近录视频、做网络直播的“网红”，“开着艇架着各种设备不停拍，一直在这作秀。”

“艇身很多地方已经划破，马达跟主轴那块已经严重受损，防护轴已经撞歪撞裂，完全属于野蛮操作。”董琳很痛惜的表示，“我们救援队至少失去了四个小时救援时间，对我们的任务完成影响非常大。”

据了解，偷救生艇的四名网红都是社交平台上某视频团队的成员，这个团队靠演出各种小剧本赚取热度，有两百多万粉丝，目前他们已经被封号。

对于这四名网红的行为，河南德高律师事务所律师朱安新表示，四名网红除了应该被治安拘留，对被损坏的救生艇照价赔偿外，还应根据造成的损失进行进一步评估，“故意损坏公私财物，数额超过五千元的，承担刑事责任”。

朱律师还表示，抗洪救灾和灾后重建期间，发生的盗窃、故意损坏救灾物资、设备设施的，将受到依法从重处罚。

目前，卫辉当地警方已介入调查。

报道称，在卫辉主城区受灾现场，还有不少摆拍视频的网红，甚至有主播伪装成救援人员进入洪水中拍摄。

