中国商务部副部长：继续压减外资准入负面清单不断提升开放水平

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，中美双方合作前景十分广阔，也要看到当前中美经贸关系面临严峻挑战。中国将在投资方面继续压减外资准入负面清单，不断提升开放水平，并积极加强知识产权保护，营造市场化、法治化、国际化营商环境。

根据中国商务部网站消息，王受文昨天与美国商会执行副会长兼国际事务总裁薄迈伦及10余家会员企业代表视频座谈时作出上述表示。

王受文说，中美建交40多年来，双边经贸关系快速发展，利益融合不断加深，给两国人民带来了实实在在的利益。双方合作前景十分广阔。也要看到，当前中美经贸关系面临严峻挑战，美国内一些人鼓吹对华全面战略竞争，在涉疆、涉港、涉台等方面连续采取错误行动，损害两国对话合作的基础，中方对此坚决反对。

王受文表示，中国政府坚定不移扩大开放，采取一系列积极举措。在货物贸易方面，不断自主降低关税水平，已由加入世贸组织时承诺的9.8%降至7.5%。在服务贸易方面，中方近期发布了《海南跨境服贸负面清单》，这是中方对服务贸易管理模式的重大突破。

王受文说，在投资方面，中方将继续压减外资准入负面清单，不断提升开放水平。中方还积极加强知识产权保护，营造市场化、法治化、国际化营商环境。王受文还应询介绍了中方对高科技企业的支持政策，回应了企业提出的一些具体问题。

薄迈伦及美国商会会员企业代表表示，美工商界普遍期待发展健康、稳定、互利的中美经贸关系，反对经贸“脱钩”，希望双方加强对话和沟通，深化在经贸领域的务实合作。

中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤上月与美国贸易代表戴琪和财长耶伦分别进行了通话，随后中国商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多通话，就中美商务领域内有关问题交换意见。中国商务部新闻发言人高峰上月3日称，中美经贸领域已开始正常沟通，将共同努力务实解决具体问题。