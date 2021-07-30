台驻旧金山办事处长因误称“代表中国政府”道歉

台湾驻旧金山经济文化办事处处长赖铭琪今天发表道歉声明，回应6月在一场侨界活动致词误称代表中国政府。他表示自己会虚心检讨错误，且热爱台湾与捍卫台湾主权意志坚定。

根据中央社报道，赖铭琪于6月19日受邀出席北美洲台湾商会联合总会（TCCNA）年会活动致词时，肯定台湾商会团队推动民众外交工作有成，但他在讲话中误称代表中国政府等语，引发在场台侨议论，视频也在侨界转传。

赖铭琪今天针对口误引发的疑虑发布郑重道歉声明，表示“日前已分别向侨胞说明日后将注意改进”，不会再犯此类口误情事。

他感谢侨胞的善意提醒，“将虚心检讨相关错误，力求改善与精进。”赖铭琪表示，争取台湾及人民利益，热爱台湾的心从未改变，捍卫台湾主权的坚定意志不容质疑。

北美洲台湾商会联合总会于6月19日举行第33届年会晚宴及交接典礼，赖铭琪在致词时两度出错。他在感谢商会成员后说“我谨代表中国政府向各位表示由衷谢意”；另外在恭贺新任总会长当选时表示：“我谨代表中国政府以及驻旧金山台北经文处，由衷恭喜张总会长。”

1963年出生的赖铭琪毕业于台湾大学政治系、并取得政治学硕士，曾在加拿大、法国和美国进修。在去年8月派驻旧金山之前的职务是台湾外交部非政府组织国际事务委员会执行长。