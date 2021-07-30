中国移民局：无紧急必要事由建议取消或推迟出境计划

针对疫情发生以来有群众反映申办护照等出入境证件比较困难的问题，中国国家移民管理局新闻发言人、政策法规司司长陈杰回应说，申请人如果没有紧急必要事由，建议取消或推迟出国出境计划。不过，他也强调不能搞“一刀切”，对赴境外留学、就业、商务等确有需求人员的申请，经审核属实后会及时受理。

根据北京日报客户端消息，陈杰表示，今年冠病疫情在境外持续蔓延，特别是新的变种病毒不断出现，给全球疫情防控工作带来重大挑战。根据国务院联防联控机制统一部署，切实做好境外疫情防输入工作，国家移民管理局实施了一系列从严从紧政策措施，坚决防止疫情通过出入境渠道传播，取得了显著效果。对非必要非紧急出境事由暂不签发普通护照等出入境证件，就是其中之一。

陈杰说：“申请人如果没有紧急必要事由，我们建议取消或推迟出国出境计划。工作中，我们也要求做到具体问题具体分析，不搞‘一刀切’，对赴境外留学、就业、商务等确有需求人员的申请，经审核属实后，都会及时受理签发出入境证件。尤其是对参加国际防疫抗疫以及因为企业复工复产需要出入境的中国公民，我们还将主动提供优先受理审批以及24小时加急办证服务，以实际行动支持全球防疫抗疫，助力恢复经济生产。”