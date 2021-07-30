萨摩亚新总理称将取消获中国资助的港口建造项目

太平洋岛国萨摩亚新任总理马塔阿法前天（28日）证实，她将取消获得中国资助的港口建造项目，但强调萨摩亚与中国接触的大门并未关上。

马塔阿法（Fiame Naomi Mataafa）在接受路透社访问时说，她只会批准对萨摩亚有明显好处的投资项目，并称在美国实际上“迁出”（moved out）太平洋地区后，而中国对该地区的兴趣度有所增加。

中国早前决定提供1亿美元（1亿3500万新元），用于资助瓦伊乌苏湾（Vaiusu Bay）港口建造计划。萨摩亚前任总理马利埃莱额奥伊（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）曾承诺将展开上述建造项目。

这项计划也成为萨摩亚今年4月选举民众关注的课题。马塔阿法胜选后，曾在5月告诉路透社，她将取消这项计划，原因是萨摩亚欠下中国巨大债务，码头建造计划是多余的。

中国外交部在5月20日回应时说，中国应萨摩亚政府请求，就修建瓦伊乌苏港的可行性同萨摩亚进行探讨，目的是改善萨摩亚基础设施状况，促进当地经济发展并创造就业，并强调中国在力所能及范围内提供不附加任何政治条件的帮助。

中国是萨摩亚最大的单一债权国，来自中国的债务数额达到约1亿6000万美元，占了萨摩亚外债的约40%。