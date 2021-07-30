港泳将夺银 民众在商场挥国旗被人骂

早前发生民众嘘中国国歌事件的香港apm商场，今早（30日）有民众在香港运动员再度赢得奥运奖牌后挥动中国国旗和香港特区区旗，被一名男子怒骂，之后发生两派人马推撞的情况。

据香港01报道，商场当时直播泳将何诗蓓参加的女子100米自由泳决赛，吸引大批民众观赛支持。

apm商场在大约早上9时15分就有人群聚集，有商场职员向观众派发打气棒营造气氛。何诗蓓在接近早上10时出战100米自由泳决赛时，商场内四个楼层挤满了观赛民众。何诗蓓出现在大萤幕时，现场掌声不断，到了何诗蓓获得银牌时现场持续有欢呼声。

何诗蓓在赛后接受访问时，商场内有两名穿橙色上衣的男子挥动国旗及区旗被骂。另有民众高喊“we are Hong Kong”（我们是香港）。商场保安人员在两派人马发生推撞后，将他们隔开。挥旗者在商场逗留了约10分钟后离开。

香港警方早前也宣布，他们将对市民周一（26日）在apm商场观看奥运比赛时嘘国歌的事件展开调查。

香港击剑运动员张家朗26日在奥运男子个人花剑赛夺得金牌，当天有数百名市民聚集于apm商场观看现场直播。网传视频显示，多个市民在奏国歌时发出嘘声，也有人高喊“We are Hong Kong”。