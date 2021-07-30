台空军拍纪念影片致敬飞虎队

二战时期援华抗日的中国空军美籍志愿大队（即飞虎队）成立80周年之际，台湾空军今天于面簿分享“飞虎薪传”纪念影片，献给“永远的英雄”。台空军说，先贤先烈用鲜血换来现世的和平，空军有责任继续守护中华民国的天空。

台湾空军司令部上午在面簿粉丝团“中华民国空军”上表示，欣逢“中华民国空军美籍志愿大队”成立80周年，遥想当年艰险诡谲的情势中，无数飞虎英雄的牺牲与奉献，才有今日民主自由的中华民国，“我们的感激永存心中，持续传承飞虎精神，发扬空军忠勇军风”。

“飞虎薪传”影片介绍，飞虎队一词由来众说纷纭，有人说，是画家张善子，听闻飞虎队将军陈纳德筹办志愿队而感动绘赠“群虎图”，队名由此而来；也有人说是不识鲨鱼的民众，看见了机头的鲨鱼锯齿图状误认成老虎，口耳相传所致。

影片指出，历史的种种细节或许已无从考证，但永恒不变的是飞虎队无可匹敌的战绩。两国的友谊，自此奠定基础，无论组织如何流变，都将稳健传承飞虎精神。

另据中央社报道，除了纪念影片外，台湾空军也会举行“飞虎80週年文物特展开幕典礼暨导览”，展示相关物品，国防部政战教育节目“莒光园地”也制作飞虎队80周年专题报道，并邀请美国在台协会（AIT）葛沛迪上校（COL Brady Crosier）讲述飞虎队事迹。

台湾军方称，这是首次有美军现役军官在台湾军队媒体频道中现身，深具意义。