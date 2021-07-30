首例香港国安法案被告唐英杰获刑九年

首例香港国安法案件被告唐英杰因煽动他人分裂国家罪及恐怖活动罪被判入狱九年。

综合南华早报、星岛日报、香港电台和BBC报道，三位国安法案件指定法官星期二在长达62页的判决书中说,被告驾驶的电单车上的旗帜写着“光复香港，时代革命”八个字，含有分裂国家及香港独立的意思，煽惑他人分裂国家。

同时，被告公然违抗警员指示，故意不停车并冲撞警员，借以挑战法治，威吓公众，尤其是与其持有不同政见的人，法官因此也认为被告犯下严重的恐怖活动罪。

辩方昨日求情指被告的行为属案情较轻的一类，没有导致他人严重受伤或财产受损，被告已有悔意，希望法庭尽量轻判，也认为两罪源于同一事件，刑期应同期执行。

高院原讼法庭法官杜丽冰、彭宝琴、陈嘉信判今天判刑时指出，虽然被告表达了悔意，但由于他不认罪在先，不能减免刑期。

法官杜丽冰解释说，“煽动他人分裂国家罪”量刑起点为六年六个月，“恐怖活动”罪量刑起点为八年，当中两年六个月分期执行，因此合共判处九年监禁。

国际特赦组织（Amnesty International）亚太区主管亚米妮·米什拉（Yamini Mishra）在判决宣布后评论说：“唐英杰不应被控以可被判处终身监禁的罪名。今天判决的主轴是因为他展示过一面带有常见抗议的口号旗帜，而把‘国家安全’控罪加在他身上。这是对言论自由的沉重打击。”

英国非政府组织“香港观察”（Hong Kong Watch）总裁本尼迪克特·罗杰斯（Benedict Rogers）指今天的判决是“打击表达自由”，原本是国际金融枢纽的香港已经“与警察国家无异”。

香港民建联立法会议员周浩鼎则认为，法庭在判决中清晰指出“光时”口号“煽动分裂国家”，更令过去一直利用此口号的“反中乱港”、“揽炒派”百词莫辩。

亲中的香港媒体《大公报》则发表社评指，唐英杰案判决让“国安法威力得到彰显，维护国家安全原则得到了有力体现”。

根据《香港国安法》，恐怖活动罪的最高刑罚为终身监禁，煽动他人分裂国家罪的最高刑罚则为监禁10年。

据香港警察本周公布的数据，截至今年6月30日，警方共拘捕117人涉嫌触犯《国安法》相关罪行，当中64人已被检控。



