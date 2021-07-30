访华外国领导人数超越访美次数

数据显示，访问中国的外国领导人人数自2013年起，每年都超越访问美国的人数，一反访美次数在冷战结束后初期领先中国的情况，而许多美国盟友和伙伴的领导人访华次数在过去10年更是比访美次数来得多。

数据显示，访问中国的外国领导人人数自2013年起，每年都超越访问美国的人数。（取自澳大利亚洛伊国际政策研究所网站）

政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）中国课题研究员牛犇（Neil Thomas）整理了中美官方资料后发现，79位外国领导人在2019年访问中国，而只有27人前往美国。牛犇所收集到数据包括与参加多边会议有关的行程，例如在纽约举行的联合国大会，以及在中国举行的上海合作组织峰会。

牛犇在澳大利亚洛伊国际政策研究所（Lowy Institute for International Policy）网站前天刊登的文章中认为，这些访问能很好地显示出一个国家优先处理的外交事项。

文章指出，访华次数领先幅度在美国特朗普时期急剧扩大。时任美国总统会面外国领导人次数从2017年至2019年是中国的三分之一。

各个地区的国家领导人在1990年代的访美次数都远远超过访华次数，但到了2010年代，中国接待的亚洲、大洋洲、非洲和东欧国家领导人次数，至少是美国的近两倍。

牛犇认为，北京意识到，领导人访问往往能产生更多双边协议、投资和援助。美国总统拜登尝试设立能与中国影响力竞赛的经济集团、供应链和其他多边组织，而中国与发展中国家接触，是中国回应拜登此举的关键要素。