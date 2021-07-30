中共政治局强调要改革境外上市监管制度

中共政治局今天（30日）在会议上指出，中国国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，并要求统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间，以及完善企业境外上市监管制度。

据新华社报道，中共政治局在会议上分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议认为，中国经济在今年持续稳定恢复、稳中向好，但当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻。

会议要求，做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，以及做好大宗商品保供稳价工作。会议强调，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复。

会议也要求，强化科技创新和产业链供应链韧性，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；坚持高水平开放。要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，纠正运动式“减碳”。要防范化解重点领域风险，落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。

会议强调，要落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。抓细抓实各项防汛救灾措施，确保人民群众生命财产安全。要毫不松懈做好冠病疫情防控，持续推进疫苗接种工作。做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作。