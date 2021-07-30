中国驳布林肯关切外国在华记者：借新闻自由之名对华打压

针对美国国务卿布林肯对外国记者在中国受到“骚扰”深表关切，以及美国国务院发言人普莱斯发表声明称，如果中国认为外国记者对中国政策持批评态度就会通过官方媒体严厉回应从而激起公众负面情绪一事，中国外交部发言人赵立坚今天回应说，中方对美方的有关表态表示坚决反对，罔顾是非，颠倒黑白，通过莫须有的指责继续向中方施压。

根据澎湃新闻报道，赵立坚在今天举行的外部例行记者会上表示，上述做法再次凸显了美方在媒体和新闻自由问题上的霸道、霸凌和双重标准，中方绝不接受针对有关问题的不实指责。

至于对记者的审查、骚扰和恐吓，赵立坚回应说，美方自2018年以来就对20多名中方记者无故拒签，将多家中国媒体驻美机构列为“外国使团”并对其采取人数限制措施，变相驱逐60名中方媒体记者，对所有中国驻美记者采取签证停留期仅三个月的歧视性限制措施。不少视频显示，记者在弗洛伊德事件示威活动现场被美国执法人员恶意阻止报道，甚至被人身攻击。在抗议者冲击国会事件中，包括中国媒体在内的多家媒体，在国会山的常用连线点遭到了示威者袭击。

赵立坚反问，如果这些不算是对记者的打压、滋扰、恐吓、威胁，不算是对记者人身安全和报道自由的直接侵犯，那又算什么呢？

赵立坚指出，美方所为不过是借新闻自由之名，行对华打压之实，为其公然实施双重标准和霸权欺凌寻找冠冕堂皇的借口。美方在对记者和新闻自由方面不是可以做得更好，而是亟待纠正改进。美方应该反躬自省，停止对中国的无端攻击。只有做好自己，才能赢得别人的尊重。

