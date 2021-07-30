中国女排奥运三连败 郎平：局势出乎意料

历经五局苦战，中国女排昨天（29日）未能从俄罗斯队身上拿到她们在东京奥运会上的首胜，而小组赛仅剩两轮。中国女排主教练郎平在赛后受访时说，这种局面是她所没有预料到的。“我知道会比较艰难，可能会输一点球，但是没想到现在还没有开张。”

据新华社报道，中国女排的东京之旅已到了“最危险的时刻”。这是因为在中国队所处的“死亡之组”中，俄罗斯甚至称不上强队。在现在的态势下，中国队要想把晋级悬念保留到最后，就必须在明天（31日）击败组中最强对手之一——意大利队。并且在最后一场小组赛拿下实力稍弱的阿根廷队。

对于接下来的比赛，和绝对主力朱婷的伤势，郎平说：“我想如果是朱婷打不了的话，形势是很严峻的！我们就努力去打，能打的都上场吧！”

“朱婷确实伤还是挺厉害的，大家能看到，基本上扣不了。”郎平并没有排除朱婷无法上场的可能性，“我们会和医生以及朱婷本人商量，可能会让健康球员冲一冲。”

对于队伍的整体表现，郎平说：“我觉得队员们是很努力的。真的是绝对主力出现伤病，我们也得面对现实。”

中国女排此次奥运已连败三次，目前未尝一胜的中国队仅积1分，排名B组倒数第二。根据奥运会相关规则，获得预赛小组前四名的队伍将晋级四分之一决赛。