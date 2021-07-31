退休八年 原中国银监会副主席蔡鄂生被查

卸任中国银监会副主席八年后，现年70岁的蔡鄂生被中纪委调查。

中共中央纪委国家监委昨天（30日）发布消息说，原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，1951年出生的蔡鄂生曾长期在银行系统任职，在央行系统工作20余年，官至中国央行行长助理兼上海分行行长，2001-2005年转任国有重点金融机构监事会主席，2005年12月出任中国银行业监督管理委员会副主席，至2013年5月退休。

公开报道显示，今年6月28日下午，蔡鄂生还参加了金融领域的专业交流活动并担任主讲嘉宾，以“金融监管与金融稳定”为主题进行分享。

中国银保监会官网昨天发布《银保监会党委坚决拥护对蔡鄂生涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定》。

文章说，银保监会党委书记、主席郭树清当天主持召开党委会议，传达中央纪委国家监委对蔡鄂生进行纪律审查和监察调查的决定。

在深化金融领域反腐方面，会议指出，要始终保持反腐高压态势，聚焦突出问题、重点领域和关键岗位，坚持有案必查、有腐必惩，坚决查处金融风险背后的腐败问题，坚决查处不收敛不收手的腐败分子。

在加强作风建设方面，会议要求力戒形式主义、官僚主义，严查享乐主义、奢靡之风，要求党员干部严格要求家属子女和身边工作人员，反对特权思想和特权行为。