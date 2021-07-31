中国台山核电站1号机组燃料破损停机检修

中国广核集团昨天（30日）公布，广东台山核电厂1号机组在运行过程中出现少量燃料破损，决定停机检查维修，但强调仍在技术规范允许范围内。

据中广核官网消息，台山核电厂1、2号机组投产以来一直保持安全稳定运行，各项运行指标均满足核安全法规和电厂技术规范要求。目前1号机组运行过程中出现少量燃料破损，但仍在技术规范允许范围内，机组可以继续稳定运行。

中广核表示，考虑到1号机组是全球首堆，刚投入运行不久，经中法双方技术人员沟通，台山核电厂根据核安全法规和核电厂运行规程，决定对1号机组停机检修，查找燃料破损原因，更换破损燃料。机组目前正按照运行规程后撤至停堆状态，反应堆安全可控。

中广核强调始终贯彻安全第一的方针，长期以来一直保持信息公开透明，及时向社会公开核电厂运行事件和周边环境监测数据，自觉接受独立的环境监督，与广东省等周边地区共享核安全和环境监测信息。

台山核电站位于广东省江门市台山市赤溪镇，距香港130公里，是中法两国能源领域最大合作项目，台山核电站由台山核电合营有限公司营运，公司是由中国广核集团、法国电力公司和广东省能源集团共同投资。

美国有线电视新闻网（CNN）上个月曾引述文件报道，法国电力的子公司法玛通向美国能源部发送求助信函，指台山核电站存在“迫在眉睫的放射威胁”。报道也称，尽管法玛通已示警，但美国政府相信台山核电站的问题还不到“危险境地”。

中广核当时回应说，连续监测环境数据显示，核电站及周边环境指标正常。

中国国家核安全局上月16日也详细回应，称监测到台山核电厂1号机组一回路放射性水平增高，但仍在允许稳定运行的范围内，核电厂运行安全有保障，并强调这跟放射性泄漏事故是“完全不同的两回事”。