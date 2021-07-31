罗永纲任香港中联办副主任

据中国人社部网站昨天消息，中国国务院任命罗永纲为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任，免去其中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任职务。

同时，任命郑新聪为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任，免去杨建平、仇鸿(女)的中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任职务。

公开简历显示，现年55岁的罗永纲，毕业于内蒙古师范大学，长期在内蒙工作。从2007年12月，罗永纲历任巴彦淖尔市副市长，鄂尔多斯市委常委、东胜区委书记，鄂尔多斯市委副书记、政法委书记，内蒙古自治区安监局局长、党组书记，2015年8月任通辽市委书记。

2016年11月，罗永纲升任内蒙古自治区党委常委、秘书长，后于2018年10月至2019年3月兼任自治区政法委书记。

2019年4月，罗永纲跨省履新，任湖北省委常委、政法委书记。五个月后，他赴澳门中联办副主任。

现年58岁的郑新聪是福建仙游人，早年曾任大田县委副书记（正处级）、副县长，三明市经贸委主任、党组书记，三明市政府秘书长、党组成员等职。

2006年1月后，郑新聪历任福建省经贸委副主任、党组成员，省船舶工业集团公司总经理、党委书记，省政府副秘书长、办公厅党组成员，泉州市委常委、常务副市长等职，2011年12月出任宁德市市长，2013年2月转任泉州市市长，2015年6月任泉州市委书记。

2018年1月，郑新聪升任福建省副省长。2019年5月，他跻身福建省委常委，兼任秘书长。2021年3月，他任福建省政府党组副书记，4月再次获任副省长。

香港中联办今年以来有三位新领导上任，除罗永纲外，一位是尹宗华，他此前担任中国政协港澳台侨委员会驻会副主任，今年3月任香港中联办副主任；另一位是王松苗，他原为最高检办公厅主任兼新闻办主任，2月接替文宏武任香港中联办秘书长。

中联办官网“主要官员”一栏昨天更新资料，罗永纲在副主任排名第四。除主任骆惠宁，其余副主任依次为：陈冬、卢新宁、谭铁牛、罗永纲、何靖、尹宗华。