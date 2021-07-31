环时社评：香港国安法的生命力在于执行

针对首例香港国安法案件被告唐英杰因煽动他人分裂国家罪和恐怖活动罪被判处九年监禁，中国官媒《环球时报》今天发表社评文章称，审判结果表明，香港国安法是有效的，其生命力在于执行。

文章指出，唐英杰案的标志性，无论从哪个角度讲，都不应脱离法治而论。但一些反中乱港的西方势力现在连“法治”的幌子都顾不上扯起来——他们拼命宣扬在其本国都不可能成立的“暴恐有理”“袭警无罪”逻辑，妄图以蛊惑之术颠倒黑白，赤裸裸暴露其藐视正义的真面目。说到底，他们就是不甘心看到香港维护国家安全“不设防”的历史终结，就是不甘心看到其鼓动港版“颜色革命”的图谋失败。

文章说，恐怖主义就是恐怖主义，逾越人类文明底线的行径在世界上任何地方都不能纵容，这是大是大非问题。2017年，公然悼念本·拉登的美国人麦克尼尔因煽动暴力犯罪、具威胁性的跨州通信等罪行被判20年监禁。英国《2006年反恐怖主义法》明确规定，任何美化恐怖主义、进行恐怖主义训练、传播相关刊物均属违法，最高监禁七年。

文章强调，香港国安法的生命力在于执行。“利剑”出鞘，香江安澜，大快人心。香港民众安居乐业的生活面貌，香港作为国际金融中心展现的经济活力，已经雄辩地证明这部法律是保香港安全、安定、安宁之法。人心思定谋发展，人心思治求幸福，这才是今日香港的现实。

西方一些势力将香港国安法视为“眼中钉”，因为他们不希望香港拥有能护佑其由治及兴的“保护神”，他们甚至对在港经营的约1300家美国企业的利益都不顾，铁了心要破坏香港繁荣稳定。凡是对香港长治久安、繁荣发展有利的事，西方一些势力就坚决进行攻击抹黑，又是“警告”，又是“制裁”，干出很多严重违背国际法和国际关系基本准则的坏事。文章说，中国人民从来不怕鬼、不惧压、不信邪，对西方一些势力的霸凌行径，必然予以坚决反击。今年6月通过并开始实施的《中华人民共和国反外国制裁法》已经发挥了作用——中方依据这部法律对美方无理制裁采取对等反制，亮明了中国态度。

文章最后说，有香港国安法，有反外国制裁法，将这套组合拳打起来，就是对香港广大民众切身利益的坚决有力保护。“香港好、国家好，国家好、香港更好”，香港民众应该拥有这样的现实和未来。