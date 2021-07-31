长沙一女子为阻家人旅游编造“非必要不离开长沙”通告被行拘

网上昨天流传“所有在长沙人员非必要不离开长沙，确需离开的须持24小时内核酸检测阴性证明”的消息，长沙市公安局今天澄清，此消息系谣言。经调查，当地一名女子因劝阻家人近日不要前往外市旅游未果，看到株洲市发布相关通告后，将通告原文中的“株洲”两字全部替换为“长沙”，并将该不实信息发至微信群。目前，警方已对其处以行政拘留七日处罚。

据长沙市公安局官方微博消息，昨天部分微信圈群流传落款“中共长沙市委新冠肺炎疫情防控工作领导小组”的《关于切实加强当前新冠肺炎疫情防控工作的通告》，声称从7月30日起，所有在长沙人员非必要不离开长沙，确需离开的须持24小时内核酸检测阴性证明；全市暂停各类现场会议和群体性活动；全市所有旅游景点、景区、游乐场所、室内密闭娱乐场所、电影院、宗教场所等人员聚集性场所暂停开放。

消息强调，上述“通告”信息系网络谣言。长沙市公安局雨花分局查明，此消息是昨天8时许，当地一名59岁的女性因劝阻家人近日不要前往外市旅游未果，看到株洲市发布的“关于切实加强当前新冠肺炎疫情防控工作的通告”后，临时起意将通告原文中的“株洲”两字全部替换为“长沙”，以此劝阻家人不要离长外出旅游，并将该不实信息发至亲友微信群，随后被亲友转发并扩散，造成不良社会影响。目前，警方已对其处以行政拘留七日处罚。

警方呼吁民众自觉维护良好的网络环境，不造谣、不信谣、不传谣。对在网上蓄意编造、传播散布谣言，扰乱公共秩序等违法犯罪行为，公安机关将坚决依法严惩。