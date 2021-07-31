新华社、《人民日报》斥香港教协为毒瘤必须铲除

中国官方通讯社新华社和官媒《人民日报》昨天相继发文指出，香港之病灶、教育之痛点，“教协”难辞其咎，香港教育要正本清源、重回正轨，就必须彻查“教协”，铲除毒瘤。

新华社在文章中指出，长期从事反中乱港活动的“香港教育专业人员协会”（简称“教协”）日前宣布，退出“民阵”“支联会”等涉嫌违法的乱港“大台”。然而这种逃避追责的障眼伎俩，不仅无法洗脱其涉嫌违法的有关问题，更不能勾销其过往煽暴捣乱、祸害香港的罪责。

文章说，“教协”与长期充当反中乱港势力祸乱香港的“马前卒”——“民阵”“支联会”存在着错综复杂的人员、组织、资金和利益勾连，有着不可能撇清的紧密联系。“教协”本是工会组织，应以维护教师的合法权益为职责，但其实际运作早已偏离宗旨、不务正业，变成不折不扣的政治组织。不但误人子弟，毒害下一代，还配合乱港势力在立法会疯狂“拉布”，更在“反国教”、非法“占中”、“修例风波”等社会事件中煽风点火，多次鼓动大中小学师生罢课，不惜把一些心智尚未成熟的青年学子推上动乱的街头当“炮灰”，为乱港恶行推波助澜。

一段时间以来，香港教育乱象触目惊心，政治渗入校园、学生卷入暴乱的情况严重，“教协”正是香港教育变得乌烟瘴气的罪魁祸首——打着教育专业组织的旗号，假借“言论自由、学术自由”之名，纵容有毒思想在香港校园肆意传播，包庇“毒师”恣意妄为，支援暴徒，对违法暴力熟视无睹；组织编写通识教材抹黑攻击“一国两制”，传播美化“黑暴”的书籍，煽惑违法行为，不断给学生“洗脑”；持续污名化理所应当的国民教育，恶意阻挠“去殖民化”教育改革，令香港教育深陷“泛政治化”泥沼，社会氛围变得愈加暴戾。

文章指出，在香港国安法的震慑打击下，“民阵”“支联会”现在已自身难保、在劫难逃，香港警方正在依法调查其违法问题，相信其必将受到正义的审判。作为“毒师”保护伞的“教协”更是罪责难逃。香港特区政府有关部门必须对“教协”有关问题彻查到底，给社会大众一个交代。

文章最后说，香港教育系统长期藏污纳垢、荼毒学生、危害社会，已到了必须清理的时候。香港教育要正本清源，建立与“一国两制”相适应的新教育体制，就必须依法清除“教协”这个最大障碍。

人民日报在评论文章中指出，自成立起，香港“教协”的所作所为就与教育背道而驰，跟专业更不相干。

文章指出，教协名为教育界团体，干的却是操弄政治的勾当。为了攫取所谓的政治资本，甚至不惜荼毒孩子，葬送香港的未来。香港“教协”哪里是什么“学高为师，身正为范”的教师组织，分明是不择手段、坑人害己的政治组织，是乱港分子的保护伞，是祸港乱港的策源地。

文章还说，“教协”的恶劣之处就在于试图垄断香港教育话语权，妄想割裂香港与内地血浓于水的文化纽带。一方面，长期将正当合理的国民教育污名化、妖魔化，排斥“爱国爱港”“尊重法治”的理念，导致部分学生丧失独立思考的能力；另一方面，放任各种歪风邪气在校内外大行其道，蛊惑、裹挟师生成为煽暴、纵暴、施暴者。“教协”有目的、有组织为反中乱港恶行推波助澜，是香港教育界的“最大毒瘤”，也是整个香港社会乱象横生的一大祸根。

文章最后说，香港师生苦“教协”荼毒久矣！什么样的教育理念、课程和教师，就会培育出什么样的学生，就会塑造出什么样的社会。奉劝那些心存侥幸、抱有幻想之人早日回头，香港的教育势必要来一场刮骨疗毒的改变，香港“教协”这颗毒瘤必须被铲除。

