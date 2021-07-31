林生斌大哥称家人受流言骚扰已报警 待权威调查结论

身陷争议的“杭州纵火案”受害者林生斌一方昨天再度发声，林生斌大哥林生锋受访时说，来自网络的指责和流言已影响其家庭成员的现实生活，他此前已报警，正等待调查结论。

根据新京报报道，林生斌6月30日晚在微博上发布一张女婴照片，宣布其再婚生女后引发质疑。杭州“保姆纵火案”中遇难者朱小贞的哥哥朱庆丰隔天受访时称，自己直到林生斌发微博才知道其生女的消息。朱庆丰表示，两家人至今还没能理清朱小贞的遗产，林生斌曾要求朱家二老上法庭解决。

朱小贞父母昨晚通过媒体首次发声称，曾听女儿朱小贞提起林生斌“出轨家暴”。林生斌大哥林生锋否认这一说法。他表示，此前的网络流言让家人备受骚扰，目前林家方面已经报案，正在等待调查结果。

对林生斌发布微博宣布自己再婚生女一事，林生锋说，他以为能得到祝福。这几年，一家人失去了这么多，为了打官司他承受了很大的压力，他就想着说真心话，看能不能得到大家的祝福。再婚生女这个事情，朋友问起，我们也都如实说。谁知道现在谣言愈演愈烈。

林生锋认为弟弟林生斌很可怜，称其有段时间天天做噩梦，还曾去医院住院，直到现在才慢慢能走出来了。林生锋说，公安对纵火案有调查也有定论，包括林生斌的经济往来、电话通话记录，都有据可查。

至于为何要报案，林生锋说，网上传闻林生斌的大孩子四岁了，这是个谣言。那个小孩是他朋友的，经常来试穿童装，林生斌搂着小孩合影，稍微有一点亲密。

林生锋说，网上还有帖子放了他大儿子的照片，说是“纵火保姆”莫焕晶的儿子，这让他的小孩读书受到影响，很多同学打电话问他照片的事。还说他是黑社会，因为抢劫坐牢，他现在必须证明自己。

林生锋说，现在他的家人包括父母亲，都受到了严重的骚扰，老家的人天天打电话给父母，他们将近一个月每天不敢出门，就怕邻居指指点点。

问及林生斌是否曾“出轨家暴”，林生锋说，他们夫妻这么多年，孩子都三个了。如果说他们夫妻曾经吵架，那很正常，哪个夫妻不吵架？他引述此前朱小贞的哥哥受访时说“妹妹和妹夫平时感情很好，不存在小三之类的说法，有小吵小闹，但妹夫在外面绝没有其他女人。”

林生锋还说，后来林生斌找女朋友，生了个女儿，现在女儿两个多月了，也都跟朱小贞父母报备过了，也协商了，他们也同意了。

提到遗产问题，林生锋说，赔偿的官司法院也判了，三四年前已经解决好了，字都签了，由于签了保密协议，他也不知道赔偿了多少钱。但是据他了解，除了还房贷，一大部分钱都给朱家父母了。赔偿数额没有网络上写的那么多，而且这么多年，包括丧葬费用什么的，也要花不少钱。

林生锋还说，财产问题他建议林生斌理理清楚，有关部门可以介入调查，他们也乐意接受真正的调查。希望能调查清楚，到底是谣言还是事实。

林生锋说，希望政府机关、公安部门进行调查，现在也只能等调查结果。如果说林生斌是预谋杀人，他恳求法律制裁他，如果林生斌不是这样的，那些造谣的人他也希望得到处理。林生斌的账目也好，通话记录也好，这些东西稍微一调查就很清楚。