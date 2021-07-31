中国民办教协：坚决反对将合法校外培训污名化

一则有关湖北“扫黄打非办加入打击校外培训任务”的报道近日在网上传开。中国民办教育协会昨天通过网站发布通报称，经多方求证，关于校外培训机构已被列入“扫黄打非”打击和整治对象的报道是对“护苗”专项行动的断章取义，是歪曲事实的报道。中国民办教育协会表示，坚决反对将合法校外培训污名化、非法化。



根据《新京报》报道，一篇名为“扫黄打非！湖北多地突击检查校外培训机构”的文章前天在网上流传。随后有媒体报道称，扫黄打非办加入打击校外培训机构任务。

湖北省扫黄打非官方微信公众号7月17日发布的文章《严查！湖北多地开展校外培训机构专项整治活动》内容显示，7月份以来，为营造安全、稳定的青少年学生暑期假日文化环境，该省各地市“扫黄打非”工作部门开展了暑期“护苗”专项行动，主要是对校外培训机构销售、赠送非法出版物等行为进行检查。

中国民办教育协会培训教育专业委员会前天紧急通过地方行业组织与当地教育及相关行政部门进行沟通后了解到，该省暑期“护苗”专项行动是“护苗2021”专项行动的一部分，是为净化校园周边文化市场环境，防止损害未成年人身心健康的非法出版物进入校园，于每年3月起至11月底开展的专项行动。行动已于学生暑假开始前结束（在中央发布“双减”文件前）。而近日网传的自媒体文章，没有全面、准确引用该官方报道，且对标题进行了改动。

对于网传报道，有校外培训行业从业者认为，“被列入扫黄打非对象，是对千万校培从业者的人格侮辱。”中国民办教育协会称，帖子传开后，多家民办教育单位希望协会了解实情、向相关部门反映诉求，共同维护校外培训机构的社会声誉。

中国民办教育协会在通报中还说，对非法出版物的治理已经开展多年，是针对所有涉及的社会机构，并未在全国范围内部署专门针对校外培训机构的‘打黄打非’行动，‘扫黄打非’是有特定含义的，主要针对的是违法行为，不是针对特定机构”。

此外通报还显示，协会昨天以书面形式将诉求向业务主管部门进行反映，业务主管部门负责人反馈称已经关注到上述情况，正在指导地方政府精准贯彻落实中央要求，依法开展“双减”工作。

中国民办教育协会认为，校外培训教育是中国特色社会主义教育事业的组成部分，是对校内教育的有益补充。此次“双减”治理主要是针对过去一个时期校外培训发展存在的问题，但并不是全面否定校外培训机构的积极作用，更不是要全部取缔校外培训机构。

中国民办教育协会表示，作为行业组织，坚决反对任何将校外培训机构“污名化”“非法化”的行为，坚决抵制违背中央精神、把合规校外培训与非法组织、非法行为挂钩的现象，坚定不移维护校外培训机构的合法权益和正当声誉，坚持继续推动校外培训业健康、持续发展，为满足人民群众需求、建设高质量教育体系做出新的贡献。