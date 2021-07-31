南京文旅局回应“玄武湖开园上热搜”：按当时管控要求开放 现已关闭

针对南京玄武湖开园冲上热搜，南京市文化和旅游局副局长王敏虹今天回应说，玄武湖景区已经按照有关规定关闭了所有室内区域，室外区域当时严格按照景区管控要求按最大承载量50%限流开放。

根据荔枝新闻新闻报道，王敏虹在南京疫情防控新闻发布会上说，文化旅游场所的开放管理是根据国家疫情防控的总体要求和当地疫情风险评估结果动态调整的。

王敏虹说，7月25日，为防范台风“烟花”影响，南京关闭了所有文化旅游场所。台风“烟花”离境后，综合考虑国家对文旅场所疫情防控总体要求和南京疫情形势，7月28日调整了文化旅游场所疫情管控工作。首先，全市文化场馆、网吧、KTV、演出场所等和旅游景区室内区域继续暂停开放。景区室外区域按最大承载量的50%限流开放。

其次，景区室外开放部分，落实实名预约，查健康码、行程码，测体温，划定一米线，佩戴口罩等防控措施。进景区的市民和游客，全程佩戴口罩，不进行聚集性活动。景区也暂停提供团队接待、讲解、导游服务。

王敏虹说，截至7月28日晚，江宁、溧水、高淳等区相继关闭了辖区内所有文旅场所，全市仅有中山陵园风景区、玄武湖景区、夫子庙秦淮风光带和清凉山景区四家景区室外区域按最大承载量的50%限流开放。至于冲上热搜的玄武湖景区正是关闭了景区所有室内区域，景区的室外区域严格按照景区管控要求的，按照最大承载量50%限流开放。

王敏虹指出，鉴于南京目前疫情形势严峻，根据国家文旅部有关要求，决定从今天开始，在暂停室内、限流室外的基础上，进一步暂停全市所有景区室外部分，消除疫情传播隐患。在暂停期间，各文化旅游场所做好内部用电、用气、危化品、建（构）筑物和文物等安全管理，加大安全巡查力度。

